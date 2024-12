CBF renova maior contrato da história com a Nike que pode render R$ 1 bilhão por ano

Depois de endurecer as conversas em um longo período de negociação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convenceu a Nike a aumentar os valores pagos e as duas partes entraram em acordo para renovar o contrato até 2038. A gigante americana de material esportivo patrocina as seleções brasileiras desde 1996 e, ao final do acordo, vai completar quatro décadas como fornecedora exclusiva de material esportivo da confederação.

A Nike pagava 35 milhões de dólares (R$ 213 milhões) e ofereceu um aumento significativo para estender a parceria: passará a desembolsar 100 milhões de dólares (R$ 608 milhões) anualmente. Além disso, pela primeira vez, a CBF terá direito aos royalties da venda das camisas da seleção brasileira, o que pode fazer os ganhos subirem para R$ 1 bilhão por ano, segundo projeção da Nike.

A confederação também terá direito ao licenciamento dos produtos e poderá abrir lojas em vários países. Trata-se do maior contrato da história do futebol mundial.

"Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A Nike, dessa forma, seguirá vestindo todas as seleções brasileiras masculinas e femininas, incluindo as equipes de base, olímpica, de futebol de areia e futsal.

"É uma das mais duradouras e bem-sucedidas parcerias no futebol no mundo e, juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito", acrescentou o mandatário.

O vice-presidente e diretor-geral da Nike para a América Latina, Doug Bowles, afirmou que a extensão do contrato com a CBF "reafirma o compromisso de longa data com o futebol brasileiro". "Estamos animados para seguir trabalhando juntos para inspirar a nova geração de jogadores e jogadoras brasileiras, promovendo um esporte mais inclusivo e igualitário para todos os atletas na América Latina e no mundo", disse o executivo. Bowles fez a promessa de que as camisas do Brasil terão "inovações mais avançadas do futebol da Nike".

A CBF e a Nike dizem que vão trabalhar com o Instituto Bola Pra Frente, a Rede Esporte pela Mudança Social e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol para aumentar o acesso ao esporte e à atividade física, criando condições de jogo iguais para todos.

Astro do Real Madrid e da seleção, o atacante Vini Jr, também patrocinado pela Nike, festejou o novo acordo em declaração reproduzida pela CBF. "A Nike tem sido parte integral da minha jornada como jogador de futebol, me proporcionando os melhores produtos possíveis para apoiar meu desempenho nos gramados", disse o jogador. "Fico entusiasmado para ver o impacto positivo que essa parceria vai ter em jovens jogadores e jogadoras brasileiras e no esporte como um todo."