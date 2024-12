Capitão do Bahia, Everton Ribeiro destaca "sonho" por vaga na Libertadores e afirma: "Pressão boa"

O Campeonato Brasileiro terá sua rodada derradeira neste fim de semana, e o Bahia jogará um compromisso decisivo na busca por uma vaga na Pré-Libertadores. O Tricolor de Aço recebe o Atlético-GO neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, e tenta voltar à competição continental após 35 anos.

Capitão do Bahia, Everton Ribeiro reconheceu a necessidade da vitória contra o Atlético-GO. O meia sabe que o rendimento da equipe sofreu uma queda, porém deixou claro que o time baiano precisa se 'desligar' do mau momento para somar os três pontos mais importantes do ano.

"Nós sabemos que estamos devendo, principalmente em relação ao desempenho. O momento não é favorável para a gente, mas temos essa oportunidade. Tudo que construímos durante esse campeonato, jogos bons, jogos não tão bons, mas nos deu essa oportunidade de jogar em casa, diante da nossa torcida, tendo essa oportunidade de voltar à Libertadores depois de tanto tempo. Temos que encarar da melhor maneira possível. Esquecer esse momento e viver o jogo. Viver essa partida de forma única, com muito empenho, animação e focados para poder vencer e realizar esse sonho que está tão perto", afirmou o jogador em coletiva nesta sexta-feira.

Everton Ribeiro chegou ao Bahia no início deste ano após deixar o Flamengo. Apesar disso, o atleta já demonstrou entender o tamanho do clube e sabe da responsabilidade do Tricolor na partida, mas classificou a pressão como "boa".

"É uma pressão boa, uma pressão que quem joga em time grande, como o Bahia é, tem que saber suportar, tem que deixar o exterior e o que pode nos afetar do lado de fora. É focar no jogo, focar no que pode fazer de melhor, ajudar o companheiro e, juntos, temos essa grande oportunidade e não podemos deixar passar", apontou.

O Bahia terá uma força extra para vencer o Atlético-GO. O Tricolor de Aço contará com o apoio da torcida na Fonte Nova. Até o momento, foram vendidos cerca de 35 mil ingressos. Everton Ribeiro garantiu que o elenco dará tudo de si para levar o time à Libertadores e orgulhará a torcida pela última vez na temporada.

"Sem dúvidas. Vamos com toda a nossa energia, com toda a nossa vontade, focados para fazermos um grande jogo. Sabemos que deixamos a desejar e a torcida está triste, chateada conosco. Também temos esse sentimento. Mas esse é o último jogo, o último esforço, para trazer essa alegria, a vibração que eles sempre têm vai nos ajudar muito. Estamos preparados, treinamos forte esses dias e agora é foco total. Pressão o tempo todo e buscar o resultado", comentou.

Por fim, Everton Ribeiro ainda avaliou rapidamente sua primeira temporada no Bahia. O capitão entendeu que teve momentos de altos e baixos e ressaltou o foco no último objetivo do time no ano: a vaga na Pré-Libertadores.

"É difícil a gente falar assim, eu falar de mim mesmo. Mas acredito que é uma primeira temporada, conhecendo novos companheiros. Tive momentos de muita felicidade, pude fazer gols, dar assistências, fazer grandes partidas. E altos e baixos também. Jogos em que não consegui render o meu melhor, mas como eu falei, temos essa chance de fechar bem o ano, de fazer história, e estou focado nisso para fazer uma grande partida junto dos meus companheiros".

O Bahia ocupa a oitava colocação na Série A, com 50 pontos conquistados. O Tricolor baiano, assim, precisa vencer o já rebaixado Dragão para garantir a classificação à fase preliminar do torneio continental. Em caso de empate ou derrota, a equipe torce por um tropeço do Cruzeiro, que pega o Juventude no Alfredo Jaconi.