Campeão pelo sub-17 do Santos, João Pedro celebra inscrição na Copinha de 2025

O goleiro João Pedro é visto com bastante potencial no Santos. O jogador de 16 anos foi titular do Peixe ao longo de 2024 no sub-17 e ajudou a equipe na conquista do Campeonato Paulista da categoria. Com o sucesso, foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.

"A expectativa é a melhor possível, é um campeonato muito importante para nós e de muita visibilidade. Espero que a gente possa fazer uma grande preparação para chegar bem no campeonato", disse.

"É uma realização não só para mim mais para minha família também é um motivo de muita alegria para nós", completou.

O Santos está no grupo 7 da Copinha, com sede em Araraquara. Os adversários na primeira fase são a Ferroviária-SP, Jaciobá-AL e Tirol-CE.

João Pedro briga por uma vaga no time titular da equipe do técnico Leandro Zago com João Victor Fernandes e Rodrigo Falcão.

João Pedro, aliás, já ficou no banco de reservas em partidas do profissional. Ele foi convocado por Fábio Carille nos embates contra Amazonas, Mirassol, Vila Nova e Paysandu na Série B. Pelo sub-17, foram 13 atuações no Paulistão e nove no Brasileirão.