Brasileiro de natação marca início do ciclo de Los Angeles para medalhistas em Paris

Nesta sexta-feira, medalhistas olímpicos estiveram presentes na abertura do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de natação (primeira competição nacional após Paris 2024) e o início oficial do ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 foi decretado. Gabrielzinho (classe S2) e Samuel Oliveira (classe S5) competiram nos 50m borboleta.

Recordista mundial na prova, com 52s37 registrados, Gabrielzinho anotou 53s79 e garantiu o melhor índice técnico desta manhã (110,55): "Estou muito satisfeito, foi um tempo melhor do que eu esperava, já que descansei um pouco depois de Paris e voltei, agora, para fechar um ano de grandes resultados e que me abriu muitas portas. Quero fazer uma boa competição aqui, para no ano que vem, dar o meu melhor e chegar com força máxima no Mundial", declarou o nadador.

"Eu fico muito feliz com todo o reconhecimento que tenho recebido, isso só me ajuda a querer melhorar cada vez mais, a mostrar para as pessoas que elas podem esperar, de mim, muito mais do que as três medalhas que eu trouxe de Paris", completou.

Já Samuel Oliveira marcou o terceiro melhor índice técnico (94,01): "Foi uma das minhas melhores marcas depois de Paris, fiquei feliz com o resultado, mas quero mais. Vou me dedicar muito, treinar bem e focar para chegar em plena forma no Mundial de 2025. O ano de 2024 marcou minha primeira participação em Jogos Paralímpicos, melhorei muito minha técnica, enfim. Foi um ano de sonhos realizados", disse.

Desta sexta até o próximo domingo, o CT Paralímpico sediará provas de atletismo, halterofilismo e natação, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro, onde nove medalhistas brasileiros nas Olimpíadas de Paris marcarão presença. Eles conquistaram 14 dos 25 ouros do país no torneio, campanha que levou o Brasil à quinta colocação geral no quadro de medalhas.

Ao mesmo tempo, o Centro Militar de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro receberá o Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, totalizando 1197 atletas se somados todos os torneios das quatro modalidades citadas acima.

Os Campeonatos Brasileiros serão as últimas competições da CPB no ano. Ainda neste final de semana, acontece a segunda edição do Festival Paralímpico, que apresentará o paradesporto para crianças. Até o momento, 25.661 jovens se inscreveram, número recorde. Já no dia 12 de dezembro, às 20h (de Brasília), ocorrerá o Prêmio Paralímpicos, evento que destacará os principais nomes do esporte paralímpico em 2024.