Quem cai? Galo, Flu, Athletico e Bragantino lutam contra Z4; veja cenários

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e quatro times ainda lutam contra o Z4: Atlético-MG, Fluminense, Athletico e Bragantino. Do quarteto, um jogará a Série B do ano que vem ao lado dos já rebaixados Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá. A última rodada está marcada para as 16h (de Brasília) deste domingo (8).

Como está a tabela?

14 - Atlético-MG: 44 pontos

15 - Fluminense: 43 pontos

16 - Athletico: 42 pontos

17 - Bragantino: 41 pontos

18 - Criciúma: 38 pontos*

19 - Atlético-GO: 30 pontos*

20 - Cuiabá: 30 pontos*

* = já rebaixados

Quais são os jogos?

Atlético-MG x Athletico (Arena MRV)

Bragantino x Criciúma (Nabi Abi Chedid)

Palmeiras x Fluminense (Allianz Parque)

Os cenários do Atlético-MG

Garante permanência se:

- vencer o Athletico

- empatar com o Athletico

- perder para o Athletico + Bragantino empatar ou perder

- perder para o Athletico + Fluminense perder

Será rebaixado se:

- perder para o Athletico + Bragantino vencer + Fluminense empatar ou vencer

Os cenários do Fluminense

Garante permanência se:

- vencer o Palmeiras

- empatar com o Palmeiras

- perder para o Palmeiras + Bragantino empatar ou perder

- perder para o Palmeiras + Atlético-MG vencer

Será rebaixado se:

- perder para o Palmeiras + Bragantino vencer + Atlético-MG empatar ou perder

Os cenários do Athletico

Garante permanência se:

- vencer o Atlético-MG

- empatar com o Atlético-MG + Bragantino empatar ou perder

- empatar com o Atlético-MG + Fluminense perder

- perder para o Atlético-MG + Bragantino empatar ou perder

Será rebaixado se:

- empatar com o Atlético-MG + Bragantino vencer + Fluminense empatar ou vencer

- empatar com o Atlético-MG + Bragantino empatar ou perder

- perder para o Atlético-MG + Bragantino vencer

Os cenários do Bragantino

Garante permanência se:

- vencer o Criciúma

Será rebaixado se:

- empatar com o Criciúma

- perder para o Criciúma