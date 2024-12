Brasil x Canadá: onde assistir ao duelo de rugby sevens das Yaras

Após conquistar três vitórias seguidas e terminar em nono lugar na abertura do Circuito Mundial de rugby sevens em Dubai (Emirados Árabes Unidos), a equipe brasileira feminina, conhecida como as Yaras, está pronta para o segundo desafio da temporada 2024/25, na Cidade do Cabo (África do Sul). E, dessa vez, a principal novidade envolve o formato da competição.

Se normalmente as etapas têm 12 seleções divididas em três grupos com quatro equipes, com as oito melhores campanhas avançando às quartas de final, agora serão quatro chaves com três times em cada e apenas o campeão avançando às semifinais. Já os segundos colocados brigarão pelo quinto lugar, enquanto os terceiros de cada grupo lutarão pelo nono lugar. O Brasil não terá vida fácil e enfrentará Austrália, campeã da primeira etapa, e Canadá, atual vice-campeão olímpico.

"Estamos no começo do trabalho, construindo hábitos de alto desempenho e criando uma plataforma para crescer. Nossas jogadoras trazem muita alegria e gratidão para tudo o que fazem e isso torna a jornada ainda mais agradável. Na Cidade do Cabo, esperamos continuar evoluindo e competindo com muita coragem", afirmou a treinadora neozelandesa Crystal Kaua, contratada após os Jogos Olímpicos Paris 2024.

As Yaras seguem com o mesmo elenco que disputou a primeira etapa da temporada, em Dubai, quando o Brasil obteve vitórias sobre Japão, Espanha e China e terminou o evento em nono lugar.

"Tivemos um começo desafiador em Dubai, enfrentando as medalhistas de ouro e prata olímpicas, mas esses jogos mostraram o que realmente importa para nós e aumentaram ainda mais o nosso foco para o restante do Circuito. Nossa equipe apresentou um nível de esforço muito alto, se dedicando ao máximo na defesa, de forma coletiva, e buscando sempre o máximo de pontos lá na frente", disse Kaua.

O Brasil faz sua estreia neste sábado, 7, às 5h05 (horário de Brasília), contra o Canadá, e volta a campo às 8h20, para fechar sua participação na fase de grupos diante da Austrália.

Onde assistir: As duas partidas terão transmissão do Disney+.

Confira abaixo os grupos na Cidade do Cabo e a lista de convocadas para a etapa:

Grupo A: Austrália, Canadá e Brasil;



Grupo B: Nova Zelândia, Japão e China;



Grupo C: França, Irlanda e Espanha;



Grupo D: Grã-Bretanha, EUA e Fiji.

Convocadas:

Mariana Nicolau - São José (SP);



Raquel Kochhann - Charrua (RS) e Delta (PI);



Thalia Costa - Delta (PI);



Thalita Costa - Delta (PI);



Bianca Santos - Leoas de Paraisópolis (SP);



Leila Silva - Leoas de Paraisópolis (SP);



Gabriela Lima - El-Shaddai (RJ);



Giovanna Barth - Maringá (PR) e Jacareí (SP);



Yasmim Soares - Melina (MT);



Anne Oliveira - El-Shaddai (RJ);



Marina Fioravanti - Poli (SP);



Camilla Ísis - El-Shaddai (RJ);



Isadora Lopes - Melina (MT).