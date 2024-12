Atalanta x Milan e Inter de Milão x Parma: veja onde assistir aos duelos do Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan visita a Atalanta, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, às 16h45 (de Brasília).

A tarefa de ganhar do Milan pode não ser das mais tranquilas. Apesar de os milaneses somarem 22 pontos e fazerem campanha irregular, desejam encostar no primeiro pelotão e voltar a brigar na parte de cima.

Atualmente, o Napoli aparece na liderança, com 32, pontos, mas vai perder a posição caso a Atalanta vença. Os napolitanos entrarão em campo apenas no fim de semana, quando medirão força com a Lazio.

Onde assistir: o Disney+ transmitirá a partida.

Internazionale x Parma

O outro jogo da sexta-feira também promete fortes emoções e pode esquentar ainda mais esta disputa pela liderança. Isso porque a Internazionale recebe o Parma no Estádio Giuseppe Meazza, às 14h30.

Os milaneses têm 28 pontos e estão na terceira colocação. Entretanto possuem um jogo a menos que Napoli e Atalanta. Assim seguirão muito firmes na luta pelos primeiros lugares em caso de um triunfo.

Já o Parma, com 15 pontos, perambula na parte intermediária da tabela de classificação.

Onde assistir: o embate será transmitido pelo Disney+.

Veja abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana pela competição

Sexta-feira



14h30 Internazionale x Parma



16h45 Atalanta x Milan

Sábado



11h Genoa x Torino



14h Juventus x Bologna



16h45 Roma x Lecce

Domingo



8h30 Fiorentina x Cagliari



11h Verona x Empoli



16h45 Napoli x Lazio

Segunda-feira



16h45 Monza x Udinese