Adversário no Mundial, Messi já recebeu camisa do Palmeiras de presente das mãos do atacante Barcos

O sorteio da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 colocou o time de Lionel Messi, o Inter Miami, no mesmo grupo do Palmeiras. Assim, o craque argentino irá enfrentar a equipe brasileira pela primeira vez. Este, porém, não será o primeiro contato de Messi com o Verdão.

Em 2012, através do atacante Hernán Barcos, atualmente no Alianza Lima (PER), o Palmeiras, presenteou o astro, além do então técnico do time nacional, Alejandro Sabella. Ambos posaram com a camisa do Verdão.

A ideia foi uma iniciativa de departamento de marketing do Palmeiras, que é lembrada até os dias de hoje quando toca no nome do argentino em alguma situação que também envolve o Verdão.

"Eles conheciam o Palmeiras, citaram algumas coisas e falaram muito obrigado. Ficaram felizes, pois não são todos os clubes que fazem homenagens como essa", revelou Barcos, na ocasião.

Na oportunidade, Barcos foi convocado pela seleção argentina para disputa de jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2014. O "pirata", como é apelidado, defendeu o Palmeiras entre 2012 e 2013, disputou 61 jogos e marcou 31 gols. Além disso, conquistou uma Copa do Brasil e uma Série B.

Além de Palmeiras e Inter Miami, o Grupo A do Mundial de 2025 conta também com Porto (POR) e Al-Ahly (EGI). A competição será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. A estreia do Verdão será contra o time europeu, enquanto a equipe de Messi abre a competição diante do Al-Ahly.