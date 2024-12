Abel Ferreira quer quatro reforços no Palmeiras para 2025, diz André Hernan

Abel Ferreira quer quatro reforços para o Palmeiras começar a temporada 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Palmeiras está buscando no mercado quatro posições: um zagueiro, dois jogadores de lado de campo e um centroavante.

O Palmeiras vai atacar essas posições e olha muito para o mercado sul-americano.

Esse trabalho é feito ao longo do ano pelo Departamento de Análise do Palmeiras, que é muito competente. É feita uma peneira e aí com a aprovação do Abel começam as negociações.

André Hernan

PVC: Abel mira zagueiro canhoto

O colunista Paulo Vinícius Coelho acrescentou que o zagueiro que o Palmeiras busca deve ser canhoto, a pedido de Abel Ferreira.

O português busca um defensor que melhore a saída de bola pelo lado esquerdo do Verdão.

O Abel quer um zagueiro canhoto e não é de hoje — ele quer um zagueiro canhoto há muito tempo.

Ele acha que a saída de jogo do lado esquerdo fica muito mais rápida com o zagueiro que tem o pé esquerdo forte.

Paulo Vinícius Coelho

