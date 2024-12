25ª Volta Internacional da Pampulha é a atração no domingo em BH

O segmento de corridas de rua no Brasil está em festa. Neste domingo, uma das suas principais disputas, a Volta Internacional da Pampulha, completará seu Jubileu de Prata. E, a melhor forma de comemorar é reunindo milhares de corredores de todo o país e destaques internacionais para o rápido percurso de 18 km em torno da Lagoa da Pampulha, um dos points de Belo Horizonte (MG). Mais uma vez, o evento atingiu seu limite técnico antes do prazo, confirmando a força e tradição no calendário.

Neste sábado, será o último dia de entrega de kits aos participantes. Ela ocorre das 10h às 18h (de Brasília). O Power Shopping Centerminas fica localizado na Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495 (União, Belo Horizonte). Importante ressaltar que não haverá entrega de kit no dia do evento e nem após sua realização.

A programação de largadas da 25ª Volta Internacional da Pampulha será a seguinte: 6h30, Cadeirantes; 6h31, Elite, masculino e feminino; 6h31, Atleta com Deficiência, 6h32; Premium, 6h32, Pelotão Geral. A arena de largada e chegada estará montada na Av. Antônio Abrahão Caran com Av. Coronel Oscar Paschoal ao lado da arena do Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão).

A Volta Internacional da Pampulha faz parte das maiores provas do calendário nacional. Ao longo de suas edições, recebeu os grandes nomes nacionais da modalidade e muitos destaques do exterior na briga pelo topo do pódio. Além disso, há uma grande participação de uma legião de competidores amadores de todo o território nacional, tornando o evento uma atração para todos.

No ano passado, o baiano Fabio Jesus Correia venceu de forma absoluta e recolocou o Brasil no topo do pódio da Volta Internacional da Pampulha, o que não acontecia desde 2019. O atleta completou os 18 km em torno da lagoa da Pampulha com o tempo de 56min03s. No feminino, a queniana Viola Kosgei liderou e garantiu o lugar mais alto do pódio, após completar a prova em 1h05min30s.