Vitor Reis recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Fluminense

O zagueiro Vitor Reis fez sua última partida pelo Palmeiras no Brasileirão desta temporada na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e portanto será desfalque para Abel Ferreira na última rodada.

Dessa forma, a dupla de zaga contra o Fluminense deve ser formada por Murilo e Gustavo Gómez. Este último, aliás, estará voltando de suspensão pelo acúmulo de amarelos. Diante da Raposa, Vitor Reis formou parte da linha de defesa com Murilo.

Vitor Reis foi advertido por Anderson Daronco aos 39 minutos do segundo tempo por cometer falta em Tevis, que avançava no campo de defesa palmeirense.

O zagueiro de 18 anos foi titular em sete dos oito últimos jogos do Verdão. Nesse período, ele ficou de fora apenas contra o Bahia, quando a dupla de zaga foi formada por Gómez e Murilo. O atleta vinha sendo utilizado para repor Murilo, que sofreu com problemas físicos e voltou à titularidade contra o Cruzeiro.

Portanto, sem Vitor Reis, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Fluminense, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão é o vice-líder, com 73 pontos, três atrás do Botafogo.