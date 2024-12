Times europeus querem receber mais por disputar o Super Mundial, diz jornal

A Fifa ainda não divulgou qual será a premiação financeira do Super Mundial. Os clubes europeus, no entanto, pressionam para receberem mais do que os times de outros continentes, de acordo com o jornal espanhol AS.

O que aconteceu

Os europeus representam menos de 40% dos participantes, mas querem receber cerca de 70% do valor total. A Uefa é a confederação que mais leva times para o torneio que terá 32 participantes. São 12 equipes da Europa, o dobro dos seis integrantes classificados da Conmebol.

O argumento é que eles são "os que mais geram [receita]" e que, por isso, desejam uma fatia maior, segundo a publicação. O AS escreveu que os clubes europeus não querem uma distribuição igualitária, e sim "proporcional às cifras econômicas".

Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atlético de Madri, Benfica, Juventus e Salzburg são os representantes da Uefa no torneio. Os quatro primeiros são os cabeças de chave da confederação europeus.

A Fifa não oficializou os valores da premiação do Super Mundial. Nos bastidores, especula-se que cada participante receberá 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) na fase de grupos, com a quantia aumentando conforme o desempenho no torneio.

O sorteio dos grupos ocorre a partir das 15h (de Brasília) desta quinta (5). O UOL transmite hoje um programa especial com comentários de PVC e Renato Maurício Prado ao vivo sobre o sorteio, a partir de 14h30, no Youtube.

Veja os potes e participantes do Super Mundial

Pote 1

Manchester City (Inglaterra) -- Campeão da Champions 2022/23

Real Madrid (Espanha) -- Bicampeão da Champions 2021/22 e 23/24

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Flamengo (Brasil) -- Campeão Libertadores 2022

(Brasil) -- Campeão Libertadores 2022 Palmeiras (Brasil) -- Campeão Libertadores 2021

(Brasil) -- Campeão Libertadores 2021 Fluminense (Brasil) -- Campeão Libertadores 2023

(Brasil) -- Campeão Libertadores 2023 River Plate (Argentina)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra) -- Campeão da Champions 2020/21

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita) -- Campeão Champions Asiática 2021

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito) -- Tricampeão Champions CAF 2021, 23 e 24

Wydad Casablanca (Marrocos) -- Campeão Champions CAF 2022

Monterrey (México) -- Campeão Champions Concacaf 2021

León (México) -- Campeão Champions Concacaf 2023

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil) -- Campeão Libertadores 2024

Pote 4