Técnico do PSG palpita que enfrentará o Botafogo no Mundial de Clubes

O sorteio dos grupos do Mundial de Clubes acontece nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília). Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, deu seu palpite para um de seus adversários na primeira fase da competição. Ele acredita que sua equipe jogará contra o Botafogo.

"Vai ser uma competição muito atrativa para todos os envolvidos, a oportunidade de ver um Campeonato Mundial de Clubes vai ser muito emocionante. Qual é, na sua opinião, o melhor clube do Brasil neste momento? O Botafogo? Bem, então com certeza vai cair com nós no sorteio. PSG contra Botafogo, posso garantir. Bem, posso quase garantir", disse em entrevista coletiva.

Por estarem em federações e potes diferentes, Botafogo e PSG podem se enfrentar já na fase de grupos. Enquanto o clube francês aparece no pote 1, o time brasileira está no 3.

O Botafogo garantiu sua vaga no torneio mundial após se consagrar campeão da Libertadores no último sábado, batendo o Atlético-MG na final por 3 a 1. O Paris Saint-Germain, por sua vez, conseguiu a participação no torneio através de sua posição no ranking da Uefa.

O Mundial de Clubes da Fifa acontece nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Além do Botafogo, o Brasil terá outros três times representantes: Palmeiras, Flamengo e Fluminense.