Técnico do Liverpool elogia Salah e espera renovação do egípcio: "Está em um lugar incrível"

O futuro de Mohamed Salah segue uma incógnita no Liverpool. Chegando na reta final de contrato com o clube inglês, o craque egípcio ainda não sabe se renovará com a equipe onde está desde 2017. No entanto, se depender do técnico Arne Slot, o jogador de 32 anos não tem motivos para sair, já que conta com um bom elenco de apoio.

"É difícil prever o futuro, mas o Salah está em um lugar incrível com uma equipe muito boa e que lhe dá oportunidades, e ele é capaz de fazer coisas especiais. Ele não estava tendo seu melhor jogo no início, mas depois fez coisas que nem todos os jogadores conseguem fazer", afirmou o treinador do Liverpool após o empate em 3 a 3 contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês.

No confronto, os Reds perdiam por 2 a 1 e viraram com dois gols de Salah, cedendo o empate no final. Todavia, o desempenho do camisa 11 não passou em branco pelo técnico holandês, que rasgou elogios ao egípcio.

"Ele é especial, sua finalização é muito precisa. Ele também lidera dando exemplo e treinando muito forte, então não é surpresa que ele esteja indo tão bem", destacou Slot.

"Toda vez que precisamos de Salah, ele marca um gol. Nós esperamos que ele possa continuar por um longo tempo. Ele foi sensacional no segundo tempo, fez coisas muito especiais para nos ajudar e teve um impacto enorme", completou.

Com vínculo até junho de 2025 com o Liverpool, Salah poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Recentemente, o atleta afirmou que ainda não recebeu nenhuma oferta de renovação da equipe inglesa.

Nesta temporada, Salah recuperou o alto nível e é o principal jogador dos Reds, tendo marcado 15 gols e distribuído 12 assistências em 21 partidas. O clube lidera a Premier League e a fase geral da Liga dos Campeões.