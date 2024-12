Fifa sorteia Mundial sem premiação definida e com europeus na bronca

A Fifa vai sortear às 15h (de Brasília) desta quinta-feira (5) os grupos do Super Mundial de Clubes de 2025. Entretanto, o evento acontece em meio a algumas indefinições e com os times europeus na bronca.

O que ainda está indefinido?

Os clubes ainda não sabem quanto vão receber pela participação no Super Mundial. A conversa de bastidores em dezembro era de que cada participante receberia 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) pela participação. O valor iria aumentando com o decorrer das fases da competição. Entretanto, a Fifa ainda não confirmou nada.

As empresas que farão a transmissão também seguem um mistério. Até o momento, apenas o DAZN (serviço de streaming) foi anunciado como responsável pela transmissão global gratuita da competição. A parceria entre a Fifa e o streaming, no entanto, não impede um acordo de venda dos direitos às TV's nacionais. A pedida da entidade para a venda do conteúdo é de US$ 4 bilhões (R$ 23 bilhões), algo considerado exagerado pelas empresas de mídia.

A quantidade de patrocinadores ainda é baixa. A Fifa tem, até o momento, apenas três empresas com as quais fechou contrato de patrocínio para o Super Mundial: Bank of America (banco), Hisense (fabricante chinesa de eletrônicos e eletrodomésticos) e a AB InBev (cervejaria).

Dois participantes estão "ameaçados" e uma exclusão pode acontecer. Pachuca e León, ambos do México, conquistaram a Concachampions fazem parte do grupo que pertence ao empresário Jesús Martinez Patiño. A Fifa proibiu que dois times de um mesmo dono participassem do torneio. Uma decisão deve ser tomada em breve pela entidade, que pode permitir que ambos participem. O Alajuelense, da Costa Rica, enviou um ofício ao órgão solicitando a vaga do time excluído.

Europeus na bronca por calendário

A criação do Super Mundial de Clubes e a ampliação da primeira fase da Champions League não caiu bem entre os clubes e as ligas europeias. A principal reclamação se deu por causa do "inchaço" do calendário. Os jogadores chegaram a ameaçar entrar em greve, mas a ideia não foi para frente.

Apesar de ser disputado a cada quatro anos, o Super Mundial de Clubes ocorrerá entre os meses de junho e julho, período em que, tradicionalmente, os clubes europeus estão de férias e se preparando para o próximo ciclo.

O Super Mundial se "uniu" à Copa do Mundo e à Eurocopa entre as competições disputadas nos períodos de férias dos jogadores. Em um ciclo de quatro anos, apenas um terá espaço para o descanso completo daqueles que têm seleções e clubes envolvidos nestes torneios.

O calendário europeu pelos próximos anos terá: temporada de clubes entre agosto e maio, Super Mundial de Clubes [entre junho e julho de 2025], Copa do Mundo [entre junho e julho de 2026] e Eurocopa [entre junho e julho de 2028].

Regras do sorteio do Super Mundial

Cada grupo será formado por uma equipe de cada um dos potes. Os cabeças de chave sairão do pote 1, que tem os quatro melhores do ranking da Conmebol e da Uefa na Fifa: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid e PSG.

Clubes do mesmo continente não podem se enfrentar na 1ª fase, com exceção dos europeus. Eles, no entanto, têm uma limitação: dois por chave.

Há outra regra importante envolvendo os europeus. Os cabeças de chave da Europa só podem ter em seus grupos outro europeu que esteja entre as posições 9 e 12 do ranking da Uefa na Fifa, ou seja: Atlético de Madri, Juventus, Benfica e RB Salzburg.

Os melhores europeus do pote 2, obrigatoriamente, cruzarão o caminho dos cabeças de chave sul-americanos. Ou seja, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River Plate podem enfrentar Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou Porto.

O Botafogo, que está no pote 3, enfrentará, obrigatoriamente, dois europeus na fase de grupos. Isso se deve ao fato de não poder cruzar com sul-americano (pote 1) e por causa do pote 2 conter somente equipes europeias.

'Donos da casa', Inter Miami e Seattle Sounders, dos Estados Unidos, estarão, obrigatoriamente, nos grupos A e B, respectivamente, da competição.

Quais times os brasileiros podem enfrentar?

Palmeiras, Flamengo e Fluminense

Pote 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou Porto

Pote 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey ou León

Pote 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City ou Inter Miami

Botafogo

Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique ou PSG

Pote 2: Atlético de Madrid, Benfica, Juventus ou RB Salzburg

Pote 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City ou Inter Miami

Veja os potes

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)

Como será o Super Mundial de Clubes

A competição terá formato igual ao da Copa do Mundo. As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].