Sul-Americana 2025: Quais times já se classificaram e como está a briga

Duas das seis vagas para a Sul-Americana via Brasileirão já foram preenchidas, e as demais serão definidas na última rodada.

Como está a briga

Vasco e Vitória são os dois confirmados até então. Os dois times aparecem em 10º e em 11º, com 47 e 46 pontos, respectivamente, e estão matematicamente garantidos no torneio continental do ano que vem.

Uma das vagas ficará entre Bahia ou Cruzeiro, que ainda brigam pela último "passaporte" para a Libertadores. Os dois times estão separados por um ponto e entrarão em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro por um lugar no G8. Atualmente, o Bahia leva vantagem, com 50 pontos.

Já os outros três classificados sairão do quinteto formado Grêmio, Juventude, Atlético-MG, Athletico-PR e Fluminense. Atualmente, os três primeiros estão com as vagas, ocupando da 12ª à 14ª posição, mas Furacão e Flu ainda jogam pela 37ª rodada e seguem com chances, mesmo lutando contra o rebaixamento.

O Cruzeiro foi vice-campeão da Sul-Americana deste ano. O torneio continental distribuiu mais de R$ 30 milhões apenas pela vitória na final, embolsado pelo Racing.

Chances de classificação à Sul-Americana

*Números calculados pelo Departamento de Matemática da UFMG