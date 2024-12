Super Mundial: Palmeiras pega time de Messi; Botafogo cai no grupo da morte

A Fifa sorteou nesta quinta-feira (5) os oito grupos do Super Mundial de Clubes de 2025. A competição, que conta com quatro times brasileiros, acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos.

O Palmeiras vai enfrentar o Inter Miami, time de Lionel Messi. Já o Botafogo caiu no grupo da morte, com PSG, Atlético de Madri e Seattle Sounders (EUA).

Imagem: Reprodução

Veja os grupos:

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

León (MEX)

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al-Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg

Chaveamento do mata-mata

Oitavas

1º Grupo A x 2º Grupo B

1º Grupo C x 2º Grupo D

1º Grupo E x 2º Grupo F

1º Grupo G x 2º Grupo H

1º Grupo B x 2º Grupo A

1º Grupo D x 2º Grupo C

1º Grupo F x 2º Grupo E

1º Grupo H x 2º Grupo G

Como foi o sorteio

Os 32 times classificados foram divididos em quatro grupos. Palmeiras, Flamengo e Fluminense foram cabeças de chave. Já o Botafogo ficou no pote 3 e enfrentará dois europeus.

Clubes de um mesmo país não podem ficar no mesmo grupo, com exceção dos europeus, que são maioria, com 12 representantes. Quatro dos oito grupos contam com dois times da Europa.

Cabeças de chave de Uefa e Conmebol foram dispostos de forma que não se enfrentem antes da semifinal. Na fase eliminatória, os dois melhores das duas principais confederações também ficarão em lados diferentes do chaveamento.

A Fifa também apresentou o troféu da competição e anunciou que ele passará por todos os 32 clubes antes da competição. A entidade não explicou como ou quando será a turnê.

Formato do Super Mundial

A competição terá o mesmo formato da última Copa do Mundo. As equipes foram divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave, e as duas melhores avançam ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.

A competição será realizada nos Estados Unidos e contará com 12 estádios. A final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York.

Ainda não há data para o início da venda de ingressos. Os interessados, porém, já podem de cadastrar no site da Fifa.

Veja os estádios do Super Mundial: