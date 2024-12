Sorteio do Super Mundial de Clubes: veja onde assistir e horário

A Fifa sorteia os grupos do Super Mundial de Clubes de 2025 nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

A transmissão do sorteio será feita pelo Canal UOL na TV fechada e no YouTube do UOL Esporte, ESPN (TV fechada), Disney+ (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e Fifa+ (serviço de streaming).

Como funcionará o sorteio?

As 32 equipes foram divididas em quatro potes com oito times cada. Um clube de cada pote integrará cada um dos oito grupos da competição.

O Brasil terá três cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O Botafogo, por sua vez, está no pote 3.

Equipes do mesmo continente não podem se enfrentar na primeira fase, com exceção dos europeus. Eles, no entanto, estão limitados a dois times por grupo.

Os cabeças de chave europeus só podem enfrentar rivais do mesmo continente que estejam entre o 9° e o 12° lugar no ranking da Uefa na Fifa.

Os melhores europeus do pote 2, obrigatoriamente, cruzarão o caminho dos cabeças de chave sul-americanos. Ou seja, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River Plate podem enfrentar Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou Porto.

O Inter Miami e o Seattle Sounders já têm lugares definidos. A equipe de Messi estará no último lugar do Grupo A, e o segundo ficará na última posição do Grupo B.

Veja os potes

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)

Quais times os brasileiros podem enfrentar?

Palmeiras, Flamengo e Fluminense

Pote 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou Porto

Pote 3: Al-Hilal , Ulsan HD, Al Ahly , Wydad Casablanca, Monterrey ou León

, HD, , Casablanca, Monterrey ou Pote 4: Urawa Red Diamonds , Al Ain , Espérance , Mamelodi Sundowns , Pachuca , Seattle Sounders , Auckland City ou Inter Miami

Botafogo

Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique ou PSG

Pote 2: Atlético de Madrid, Benfica, Juventus ou RB Salzburg

Pote 4: Urawa Red Diamonds , Al Ain , Espérance , Mamelodi Sundowns , Pachuca , Seattle Sounders , Auckland City ou Inter Miami

Como será o Super Mundial de Clubes

A competição terá formato igual ao da Copa do Mundo. As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].