Sem Milito, Atlético-MG contará com interino diante do Athletico-PR

Em crise depois da perda dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético-MG terá um comandante interino na última rodada do Brasileirão após a saída de Gabriel Milito. Lucas Gonçalves irá dirigir o Galo no duelo de domingo contra o Athletico-PR, segundo noticiou O Tempo.

O profissional está no Atlético-MG há mais de oito temporadas. Lucas Gonçaves já dirigiu o clube interinamente em seis oportunidades, com 72,2% de aproveitamento ? foram quatro vitórias, um empate e uma derrota.

"A mudança era necessária, temos comissão técnica permanente da casa, Cristiano Nunes, Lucas Gonçalves... Profissionais em quem confiamos muito", destacou o ex-goleiro Victor Bagy, diretor de futebol do clube mineiro.

Lucas Gonçaves assumiu o Galo em dois períodos distintos. Primeiro, efetuou o breve trabalho em 2021, após a saída do argentino Jorge Sampaoli. Depois, voltou ao cargo no ano seguinte, devido à demissão do treinador Turco Mohamed.

O Atlético-MG chegará à última rodada do Brasileirão sem chances de brigar pela Libertadores. A meta será confirmar a vaga na Copa Sul-Americana.