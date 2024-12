São Paulo goleia Bragantino e garante vaga nas quartas da Copinha feminina

O São Paulo está classificado para a próxima fase da Copinha feminina. O time ganhou do Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, por 6 a 0, no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhor (Ceret), em São Paulo, a garantiu sua vaga nas quartas de final da competição.

A goleada do Tricolor foi construída através dos gols de Flávia (duas vezes), Julia Pereira, Milena, Julia Vaini e Icyla.

Com o resultado, o São Paulo concluiu a primeira fase no segundo lugar do Grupo E, com seis pontos. Desta forma, o time se classificou como um dos três melhores segundos colocados por meio do critério de saldo de gols.

Já o Bragantino ficou na terceira posição, com apenas um ponto conquistado. Portanto, o Massa Bruta foi eliminado.

Na próxima fase, a equipe tricolor enfrenta o Internacional, líder da chave. A data e o horário do duelo, porém, ainda não foram divulgadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol).