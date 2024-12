São Paulo deve ter time alternativo contra o Botafogo na última rodada do Brasileirão

O São Paulo deverá enfrentar o Botafogo, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, com uma equipe alternativa. Isso porque o técnico Luis Zubeldía cogita antecipar as férias de alguns jogadores que tem apresentado grande desgaste nesta reta final de temporada.

Nesta quarta-feira, contra o Juventude, já havia a possibilidade de o Tricolor ir a campo com um "time B", entretanto, Zubeldía preferiu levar a campo força máxima para o último jogo no Morumbis, a última oportunidade de a torcida ter contato com o time em 2024.

Calleri, por exemplo, mais uma vez desfalcou o São Paulo por causa de dores na coxa. Restando apenas uma rodada para o fim da temporada, a tendência é que o argentino não seja relacionado contra o Botafogo, ficando livre para o início das férias e do risco de agravar o seu problema físico sem qualquer necessidade.

"Quero que as férias sejam férias para eles, não que estejam em um consultório. Os quero frescos física e mentalmente, porque no fim de janeiro já teremos partidas importantes. Nos casos de Calleri, Rato, Ferreira, Michel, Ferraresi, melhor a dúvida, prefiro ser um pouco mais conservador, porque não quero que saiam de férias lesionados", comentou Zubeldía.

Embora não admita, a escolha de Zubeldía em enfrentar o Botafogo com um time alternativo também pode ter ligação com o fato de evitar o tricampeonato brasileiro do Palmeiras, que se igualaria ao São Paulo como único time do País a conseguir o feito, mas, para isso, precisaria que o Tricolor vencesse o time carioca.

Além dos lesionados, outros nomes que atuaram nesta quarta-feira, por exemplo, podem ficar de fora do duelo com o Botafogo, caso de Lucas Moura.

"Aí chegam em 8 de janeiro com moléstias e já começamos mal o ano de 2025. Para o jogo contra o Botafogo temos que ver essas situações também, há jogadores como Lucas, que jogou muitos jogos, outros jogadores também", concluiu o treinador argentino.