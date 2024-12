Santos segue com dilema sobre situação de Giuliano

A situação de Giuliano segue em aberto no Santos. O clube está fazendo uma limpa no elenco, mas ainda não definiu o futuro do meio-campista, que está de férias e viajando com a sua família.

O jogador de 34 anos chegou ao Peixe em janeiro, com contrato válido até o final do ano, com renovação automática. A permanência, porém, ficou em xeque após a demissão do técnico Fábio Carille.

A diretoria corre atrás de um novo comandante, que deve ter papel crucial no futuro de Giuliano. No momento, o principal alvo é Luís Castro. O português, entretanto, ainda não respondeu a proposta alvinegra.

Giuliano disputou 36 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, sendo 34 como titular. Neste período, marcou 12 gols e deu três assistências. Ele foi o vice artilheiro do clube, apenas atrás de Guilherme, que anotou 13 tentos.

O meia, contudo, sofreu com lesões. No começo do ano, teve uma contusão muscular na panturrilha esquerda e ficou um bom tempo afastado. Depois, o problema foi no bíceps femoral da coxa direita. Ele só completou 90 minutos em campo em 11 oportunidades.

Enquanto a situação de Giuliano segue indefinida, alguns outros jogadores já sabem que não estão nos planos. A diretoria preparou uma barca de dispensas e vai reformular o elenco para a Série A do Brasileirão.