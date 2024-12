Santos prepara barca e começa mudança de elenco mesmo sem técnico; vem quem sai

Com a demora para encontrar um novo técnico, o Santos decidiu se antecipar e começar a fazer uma limpa no elenco para 2025. A diretoria prepara uma barca de jogadores. Veja a seguir quem deve sair:

Alex Nascimento



O zagueiro negocia com o Remo. O clube, recém-promovido à Série B do Campeonato Brasileiro, se interessou pelo atleta, que pode sair por empréstimo.

Alex não entra em campo desde o dia 30 de agosto. Desde então, aliás, foi relacionado para apenas mais dois jogos. Na temporada, jogou apenas cinco partidas.

Rodrigo Ferreira



O lateral direito não deve permanecer no Santos para 2025. Ele não se firmou na equipe paulista e atraiu o interesse de outros clubes.

Botafogo-SP e São Bernardo procuraram a diretoria alvinegra para negociar um empréstimo. Ainda não há nada definido, mas o Peixe vê as ofertas com bons olhos e não deve dificultar a saída.

Alison



O volante tem contrato até o final do ano e não deve renovar. O jogador de 31 anos disputou só um jogo em 2024.

Laquintana



O atacante está emprestado pelo Red Bull Bragantino até o final de 2024, porém não convenceu e não deve ser comprado. Foram 11 jogos pela camisa alvinegra, sem gols ou assistências.

Serginho



O meia até encerrou o ano em alta, sendo titular e participando de gols importantes, mas não deve ser comprado pela diretoria. O jogador de 34 anos pertence ao Maringá, do Paraná. Foram 19 gols, dois gols e três assistências

Renan



Contratado para ser uma sombra para Gabriel Brazão, Renan não deve ter o vínculo renovado e vai embora sem nem sequer estrear

Messias



Messias seguirá no Goiás em 2025. O zagueiro renovou o seu contrato de empréstimo com o clube goiano até o final de 2025 e, desta forma, não retornará ao Santos.

Jhonnathan



O zagueiro, que está na Chapecoense, rescindiu com o Santos, que fica com percentual dos direitos econômicos de uma negociação futura.

Retornos?



Por outro lado, dois jogadores podem estar de volta ao Peixe em 2025. Os atacantes Lucas Braga, emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e Lucas Barbosa, cedido ao Juventude, são vistos com bons olhos pela diretoria santista.

Quem chega?



A diretoria já negocia com alguns jogadores, mas os nomes ainda são mantidos em sigilo para evitar qualquer problema. O clube quer esperar a chegada do treinador para ter o aval dele e seguir com as conversas. Além disso, alguns atletas ainda estão jogando na Série A.

E o novo técnico?



O Santos espera encerrar essa novela até a próxima semana. O principal alvo ainda é Luís Castro, que não respondeu a proposta alvinegra até o momento. Renato Gaúcho e Cuca foram outros nomes ventilados.