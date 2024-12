Saída de Luciano pode ser o preço para São Paulo ter Oscar em 2025; entenda

O São Paulo sonha com Oscar para 2025. A diretoria já admitiu publicamente que a contratação de um meio-campista armador, o típico "camisa 10", é uma das prioridades para a próxima temporada e, nos bastidores, já abriu conversas com o atleta revelado em Cotia e que há anos atua no futebol chinês para repatriá-lo.

O grande problema é que seu retorno ao Morumbis não seria nada fácil. Primeiro porque Oscar se acostumou a receber um dos maiores salários do mundo do futebol na China. Segundo porque clubes mais estáveis financeiramente, como o Flamengo, também já se interessam por ele - o Rubro-Negro, inclusive, esteve a detalhes de anunciá-lo.

Após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, na última quarta-feira, em pleno Morumbis, Luciano deixou em aberto sua permanência no São Paulo em 2025. Especulado no Cruzeiro, o camisa 10 avalia sua perspectiva de futuro no Tricolor e pode interpretar a chegada de um meio-campista como ameaça a sua titularidade.

É fato que Luciano não é um típico "camisa 10", mas ele sabe que a chegada de Oscar o forçaria a competir por uma vaga em uma outra posição. Seu status de titular absoluto certamente seria ameaçado, o que pode ter incomodado o jogador.

Oscar deixou o São Paulo pela porta dos fundos, forçando sua saída para o Internacional antes de se transferir para o Chelsea. A forma como ele se desvinculou do clube não foi bem vista pela torcida tricolor, mas anos se passaram, e o jogador pode estar disposto a reconstruir sua imagem no clube que o projetou nacional e internacionalmente.

Em 2025, o São Paulo terá de ser ainda mais austero financeiramente. O clube terá de seguir usando a criatividade para se reforçar sem gastar muito. A chegada de Oscar, entretanto, vai no caminho contrário ao discurso que a alta cúpula do clube vem adotando nas últimas semanas. Qualidade ele tem de sobra. A questão é se o Tricolor terá condições de bancá-lo e como dissuadir Luciano da possibilidade de não permanecer no Morumbi.