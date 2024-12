Roger Machado vê evolução do Internacional e se mostra otimista para 2025

Após uma sequência de 15 jogos consecutivos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Internacional perdeu para o Botafogo nesta quarta-feira e chegou a segunda derrota consecutiva. Após o jogo no Beira-Rio, o técnico Roger Machado preferiu comentar a evolução da equipe no período e se mostrou otimista para a temporada de 2025.

"O que posso dizer desses últimos dois jogos é que, embora não tenhamos conseguido a vitória, principalmente neste jogo, pelo envolvimento que tivemos no jogo, mostra que nossa equipe, até falei para os atletas, subimos um degrau do ponto de vista de coletividade e vamos colher frutos com certeza o ano que vem", falou.

Roger Machado ainda falou sobre a diferença de investimento do Internacional para clubes que vêm tendo sucesso nos últimos anos, como Flamengo, Botafogo e Palmeiras. O comandante ainda revelou o que pode fazer para superar os rivais.

"Diferente da minha geração, você montava uma equipe vitória vitoriosa em uma temporada. Agora você precisa construir uma equipe vitoriosa. Você luta com alguns aspectos, como equilíbrio financeiro, precisa sempre negociar atletas para manter o balanço em dia. Conseguir prender os talentos dentro do Brasil é muito difícil. Você também precisa ter um departamento de captação muito eficiente, para que ele atue antes da demanda de alta, porque quando os jogadores se destacam, automaticamente sobe o valor. É assim que o mercado funciona", disse.

"É atuar cada vez mais dentro da estrutura, para que ela possa minimizar cada vez mais a força dos elencos. É investir na base, captar jogadores que podem entregar as necessidades e depois ter um retorno financeiro. Em uma última análise, o orçamento pode ser um divisor de águas, mas nem sempre funciona assim. Se você não gerir bem, nem sempre você vai conseguir fazer uma equipe competitiva", completou.

Com a derrota para o Botafogo, o clube gaúcho permaneceu com 65 pontos e aparece no quarto lugar da tabela.

O último jogo do Internacional na temporada está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Fortaleza, e o palco do duelo será a Arena Castelão.