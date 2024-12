RMP: Quem se deu pior no sorteio foi o Flamengo; Flu foi o mais sortudo

Com a definição dos grupos do Super Mundial de Clubes, as equipes brasileiras conheceram seus rivais na competição que será realizada em 2025. O Flamengo foi quem se deu pior no sorteio, e o Fluminense foi o time mais sortudo, avaliou o colunista Renato Maurício Prado, em Live realizada pelo UOL Esporte nesta quinta-feira (5).

Para mim, quem se deu pior foi o Flamengo. Porque caiu num grupo que tem um cruzamento provável imediato com o Bayern e tem enorme dificuldade de sair primeiro no grupo por causa da presença do Chelsea. Então, não deu sorte no sorteio.

Acho que o Fluminense foi quem teve mais sorte, porque o grupo dele pode sair em segundo, mas ele não tem grandes riscos de não classificar com Ulsan e Mamelodi. E ele tem essa possibilidade, quem sabe, se bem que eu acho que ele vai pegar a Inter de Milão. Eu acho que a tendência é o Fluminense pegar a Inter e Milão na próxima fase.

O Palmeiras pegou um grupo equilibrado, mas que possibilita ele sonhar em ser primeiro, coisa que eu não acho ser possível para o Flamengo, nem para o Botafogo, nem para o próprio Fluminense. Eu acho que nenhum dos outros tem tendência a ser primeiro.

O único que eu vejo com chance de ser primeiro entre os brasileiros é o Palmeiras. Agora, depois pode pegar o Atlético de Madrid, o Botafogo, pode pegar o PSG, aí já é uma outra história. Agora, o problema dessa nossa análise é que ela está sendo feita no momento atual. Nós estamos pensando uma fotografia atual.

Como é que vai chegar o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o River, o Chelsea? Como é que eles vão estar no meio do ano que vem? Essa aqui é a questão, né? Essa fotografia que nós estamos fazendo é aquela famosa: 'se o Mundial fosse hoje', eu acho que a fotografia seria essa. Mas vai haver muita modificação nessa história.

Renato Maurício Prado, colunista

PVC aponta Botafogo com maior dificuldade na fase de grupos

Já PVC discordou e apontou o Botafogo com o clube brasileiro que terá mais dificuldades após a definição dos grupos do Super Mundial de 2025.

Dos quatro brasileiros, quem mais teve dificuldade foi o Botafogo. Porque o Botafogo, claro que vai depender da maneira como Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid vão se preparar para o torneio. O Botafogo pode se classificar, mas tem dois times candidatos à semifinal de Champions League no mesmo grupo, que são Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

Então, desse ponto de vista, é difícil para o Botafogo jogar contra dois times que são times acostumados às semifinais de Champions League. Não significa que não possam se classificar. E o Seattle é da terra do futebol nos Estados Unidos. Então o grupo do Botafogo me parece o mais complicado em teoria.

Tudo aqui é teoria, porque a temporada vai começar na América do Sul e vai terminar na Europa. Mas em tese o Botafogo tem a vida mais difícil. O Palmeiras tem um grupo equilibrado, mas não difícil. O Flamengo tem uma força que é o Chelsea e a dificuldade de se não passar pelo Chelsea, ficar em segundo lugar e provavelmente enfrentar o Bayern nas oitavas, e pode significar uma saída precoce, mas uma classificação para as oitavas de final.

E o Fluminense tem um grupo extremamente acessível. Na segunda fase, em tese, ele pode ser primeiro com o Borussia Dortmund jogando uma pré-temporada nos Estados Unidos. Se ele for o primeiro do grupo, ele pode pegar o River Plate nas oitavas de final, que ele meteu 5 a 1 no ano passado. Então o Fluminense pode ter um caminho mais fácil até as quartas de final. Tudo aqui em teoria.

PVC, colunista

