Pigossi perde, e Brasil fica sem ninguém nas oitavas no WTA 125 de Floripa

Última esperança da casa na chave de simples do WTA 125 de Florianópolis, Laura Pigossi (#163), número 2 do Brasil, foi eliminada nas oitavas de final do torneio. Nesta quinta-feira, ela foi eliminada pela polonesa Katarzyna Kawa (#247) por 6/3 e 6/2.

O resultado foi a sétima derrota de Pigossi em seus últimos dez jogos no circuito mundial. A paulista de 30 anos, que esperava fazer um bom fim de temporada e se aproximar do top 100, não alcançou seus objetivos. Na sequência de cinco torneios da série WTA 125, Laura alcançou as oitavas de final (segunda rodada) quatro vezes, mas nunca chegou às quartas.

Antes de Laura, Carol Meligeni, a única outra brasileira a passar às oitavas em Florianópolis, também já havia perdido. Número 314 do mundo, a campineira foi superada pela ucraniana Valeriya Strakhova por 6/3 e 6/4.

Assim como Laura, Carol disputou cinco torneios da série WTA 125 neste fim de ano e pouco fez. Sua única vitórias em uma chave principal veio nesta semana, na capital catarinense. Antes, perdeu nas primeiras rodadas em Santa Cruz, Colina e Buenos Aires. Em Cáli, perdeu na segunda rodada do qualifying.