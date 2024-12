Pantoja reforça compromisso com postura "verdadeira demais para esse mundo falso"

Protagonista da luta principal do UFC 310, que acontece neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja pode não ter o mesmo apelo midiático ou comercial de outros campeões do esporte, mas acredita que pode passar uma mensagem muito mais importante. Por isso, mesmo em uma coletiva de imprensa esvaziada nesta quinta-feira (5), o campeão peso-mosca (57 kg) foi fiel às suas convicções e manteve sua postura respeitadora - um recado claro para quem pede um pouco mais de 'pimenta' nas suas declarações.

Com baixo número de fãs presentes na arena, em razão do perfil dos atletas selecionados para encabeçarem o card do UFC 310, a coletiva de imprensa pré-show - que contou com a presença da reportagem da Ag Fight - transcorreu de forma pacífica na grande parte do tempo. Mesmo atiçado pelo seu rival, o estreante japonês Kai Asakura, ex-campeão do Rizin, Alexandre Pantoja mostrou confiança na sua continuidade como campeão depois do evento deste sábado, mas evitou cair nas provocações do asiático.

Em resposta, Pantoja reiterou seu compromisso de se manter uma pessoa "verdadeira" em um "mundo falso". A crítica do campeão brasileiro em relação ao 'trash talk' desenfreado que parece ter virado quase uma obrigação para os lutadores atraírem a atenção dos fãs de MMA nos últimos anos, principalmente depois do sucesso do astro irlandês Conor McGregor, vem de longa data. Nada que seduza o atleta da 'American Top Team', que deixa claro a imagem que gostaria de deixar para a comunidade das lutas como legado.

"Acho que faz sentido para quem quer ser atingido pela minha mensagem. Nem todo mundo está preparado para o que eu estou falando. Eu gosto de falar que sou verdadeiro demais para esse mundo falso. Espero atingir quem merece ser atingido, quem acompanha a minha história, quem sabe que o principal valor está naquela cadeira ali - minha família junto com meus técnicos, que são muito mais que meus técnicos, são minha família também", disparou Pantoja.

Japonês copia Trump para esquentar o clima

Se o campeão manteve a sobriedade durante toda a coletiva e evitou entrar em polêmicas visando a promoção da disputa deste sábado, o mesmo não pode ser dito do desafiante ao título peso-mosca. Mesmo com a barreira da língua inglesa atrapalhando um pouco sua comunicação, o japonês Kai Asakura parece ter chegado ao UFC disposto a fazer barulho não só dentro do octógono, mas também em frente às câmeras.

Desde suas primeiras declarações na coletiva de imprensa pré-UFC 310, o lutador asiático fez questão de tentar provocar o campeão Alexandre Pantoja - sem sucesso. Em determinado momento, inclusive, Asakura adaptou o bordão de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos recentemente, e prometeu "fazer o peso-mosca ser grande novamente". Mais do que isso, o japonês - dono de um visual irreverente - também esbanjou confiança e previu uma vitória por nocaute no combate diante do brasileiro.

Neste sábado, Alexandre Pantoja e Kai Asakura subirão no octógono do UFC 310, na luta principal do show, para definir quem terminará o ano de 2024 como campeão dos moscas. O brasileiro, invicto há quatro anos, tentará conquistar mais uma vitória e chegar à terceira defesa de cinturão bem-sucedida de sua carreira. Já o japonês vai em busca do título da categoria em sua estreia pela organização após deixar para trás uma carreira de destaque no evento asiático Rizin.