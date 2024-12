Palmeiras vê tri quase impossível e olha para 2025 com saída de medalhões

Os resultados da penúltima rodada do Brasileirão tornaram o tricampeonato consecutivo do Palmeiras uma missão quase impossível. O próprio Abel Ferreira afirmou em coletiva que o campeonato "já está praticamente definido" e citou o planejamento para o ano que vem.

Estamos com uma série de 15 jogos que perdemos dois e vamos lutar até o fim, mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo vai jogar em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro. [...] Vamos lutar até o fim, tivemos o mérito de ser a única equipe a bater de frente com este poderoso Botafogo Abel Ferreira

O que aconteceu

Palmeiras espera por um milagre. O Alviverde precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque e torcer para o São Paulo vencer o Botafogo em pleno Nilton Santos. Para piorar a situação, Zubeldía indicou que o Tricolor não deve ter força máxima na última rodada.

Abel Ferreira já até falou sobre o planejamento do clube para ano que vem, que deve ter saída de medalhões. Dudu e Rony estão muito incomodados com suas situações atuais no clube, assistiram ao jogo todo contra o Cruzeiro do banco de reservas e foram preteridos por Gabriel Menino e Lázaro, nomes que também devem deixar o Palmeiras em 2025.

Zé Rafael, que teve problemas com a torcida em 2024, e o zagueiro Naves, que busca mais minutos, são outros nomes que podem sair.

O planejamento para 2025 está feito. Na hora certa, vocês vão saber. Todos os jogadores têm contrato. Ninguém vai embora a não ser que queira sair. Abel Ferreira

O estafe de Dudu acredita que seu futuro está distante do Palmeiras. O UOL apurou que o atleta sente que suas chances foram minadas no clube após a quase saída para o Cruzeiro.

Palmeiras tem quatro prioridades no mercado da bola e terá R$ 200 milhões para gastar. O clube buscará um zagueiro, um centroavante, um atacante de lado (para substituir Estêvão) e um meia. O valor é similar ao que foi gasto nesta temporada.

Palmeiras tem o pior ano da Era Abel, e técnico aponta culpados

Após a vitória contra o Cruzeiro, Abel apareceu na coletiva de imprensa bem abatido e lamentou o fato de o clube ter perdido tantos jogos no Allianz Parque nesse ano — das quatro derrotas em casa do Palmeiras no campeonato, duas foram na Arena Barueri (contra Inter e Athletico-PR).

"Quando faço o resumo da época toda, esse não foi aspecto [falta de eficácia]. Eu te digo qual foi: este foi o ano que mais vezes o Palmeiras jogou fora do Allianz Parque. Sabias disso? Esse foi um dos nossos problemas este ano. Em relação a produtividade, fomos o melhor ataque em três anos seguidos, e vocês querem criticar a forma como nós atacamos, é quem não vê o futebol como deve ver. Me dá muito gosto e muito prazer o estilo de jogo que nós temos: dinâmico, direto e agressivo. É isso que eu gosto nas minhas equipes, e é isso que elas fazem", disse.

Se vencer o Fluminense e o Botafogo pelo menos empatar com o São Paulo, o Palmeiras se tornará o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos (76 pontos). E foi o que Abel já disse em outros momentos: o Palmeiras é melhor do que no ano passado (quando foi campeão com 70 pontos), mas o Botafogo faz uma competição fora da curva (pode ser campeão com 79). Em 2024, o alviverde conquistou "apenas" o Paulistão até agora, enquanto em outras temporadas com Abel levantou mais troféus.