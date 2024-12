Palmeiras tem um limite, diz Arnaldo: deixa a desejar em confrontos diretos

O Palmeiras deixa a desejar em 2024 na comparação com seus principais adversários por títulos, disse o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (5).

É uma ótima campanha no Brasileiro, mas insuficiente para ganhar o título por enquanto. E as eliminações nas copas para os dois rivais mais poderosos colocam um claro limite no time do Palmeiras

A gente tem que prestar atenção que o Palmeiras teve muita dificuldade contra equipes da mesma qualidade ou um pouco mais fortes.

Arnaldo Ribeiro

Se não vacila contra os mais fracos, o time de Abel Ferreira tem tropeçado nos confrontos diretos, apontou o colunista.

No Brasileiro, ele não foi nada bem contra todos os mais fortes ou da mesma qualidade — a turma do G-6.

Nos pontos corridos contra os mais fracos, o Palmeiras não desperdiça. Mas nos confrontos diretos ele deixa a desejar.

Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, a comparação com o poderio de Flamengo e Botafogo põe uma pulga atrás da orelha do torcedor do Palmeiras para 2025.

São duas derrotas para o Botafogo [no Brasileiro]. São seis pontos nos confrontos diretos que o Botafogo ganhou com todos os méritos, além de eliminar o Palmeiras na Libertadores. E o Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil.

Esse limite do Palmeiras é que talvez deixe o torcedor um pouco ressabiado sobre o que vem por aí.

Arnaldo Ribeiro

