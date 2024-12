Palmeiras se reapresenta após virada sobre o Cruzeiro e inicia preparação para rodada final do Brasileiro

Após vitória de virada sobre o Cruzeiro, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o jogo contra o Fluminense, que acontece no domingo. As equipes se enfrentam pela 38ª e última rodada do Brasileirão.

Os atletas que permaneceram em campo por mais de 45 minutos seguiram seus cronogramas de trabalhos regenerativos no centro de excelência, enquanto os demais disputaram um jogo de sete contra sete em campo reduzido.

Na noite de quarta-feira, o Verdão bateu a Raposa, no Mineirão, por 2 a 1, de virada. Matheus Pereira abriu o placar para os mandantes, enquanto Mauricio empatou, e Estêvão, de falta, fez o tento da vitória. O resultado deixou a definição do Brasileirão para a última rodada.

O Palmeiras ficou com 73 pontos, na vice-liderança, três atrás do Botafogo. Dessa forma, o Verdão vai para a última rodada com chance de ficar com a taça, embora o cenário seja favorável ao time carioca. Para conquistar o tri, o Alviverde precisa vencer o Fluminense, e torcer pela derrota do Glorioso, que enfrenta o São Paulo.

Para o duelo contra o Fluminense, o Palmeiras terá o desfalque do zagueiro Vitor Reis, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, portanto, irá cumprir suspensão. Por outro lado, Abel Ferreira conta com os retornos do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam no domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.