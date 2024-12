Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo conhecem adversários no Mundial de Clubes 2025; veja grupos

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense conheceram seus adversários no Mundial de Clubes da Fifa de 2025. Na tarde desta quinta-feira, em Miami, foram sorteados os grupos da competição, que acontece de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

O Palmeiras está no Grupo A, junto de Porto, Al Ahly (Egito) e do Inter Miami de Lionel Messi. Já o Botafogo, atual campeão da Libertadores, caiu no 'grupo da morte', na Chave B, e brigará por uma vaga com PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders (EUA).

Enquanto isso, o Flamengo foi sorteado no Grupo D e enfrentará Chelsea, Club León (México) e Espérance Sportive de Tunis (Tunísia). Por fim, o Fluminense pegará Borussia Dortmund, Ulsan HD (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns FC (África do Sul) na Chave F.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid caiu no Grupo H, ao lado de Red Bull Salzburg (Áustria), Al-Hilal e Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos). Já o Manchester City de Pep Guardiola está na Chave G, com Juventus, Wydad AC (Marrocos) e CF Pachuca (México).

A Fifa destacou que o sorteio teve como princípio a garantia da competitividade, da diversidade geográfica e do equilíbrio do torneio, não só na fase de grupos, como também no mata-mata.

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.

O lado esquerdo do chaveamento tem clubes dos Grupos A até D, como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, PSG e Bayern de Munique. O lado direito, por sua vez, reserva as equipes dos Grupos E ao H, com Real Madrid, City, Juventus, Inter de Milão e Fluminense.

32 clubes disputarão o Mundial de Clubes de 2025, apelidado de 'Super Mundial': quatro da Ásia; 12 da Europa; quatro das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf); um da Oceania; seis da América do Sul (Conmebol); e um do país-sede (MLS).

Ao todo, 12 estádios ??dos EUA receberão as 63 partidas que serão disputadas. A grande final do torneio acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Veja todos os grupos do Mundial de Clubes 2025:

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

FC Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Austrália)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance Sportive de Tunis (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Club León (México)

Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

CF Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)

Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns FC (África do Sul)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marrocos)

Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)

Grupo H

Real Madrid (Espanha)

Al-Hilal (Árabia Saudita)

CF Pachuca (México)

Red Bull Salzburg (Áustria)