Palmeiras encara time de Messi e pode ter oitavas da morte no Super Mundial

O Palmeiras conheceu nesta quinta-feira (5) os seus adversários no Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano que vem. O Alviverde sofreu nos sorteios de mata-mata deste ano: na Copa Libertadores pegou o campeão Botafogo nas oitavas, e na Copa do Brasil enfrentou o campeão Flamengo, também nas oitavas. Dessa vez, o time de Abel Ferreira teve sorte.

O grupo do Palmeiras

Inter Miami

O time de Lionel Messi e companhia enfrenta o Palmeiras pela primeira vez. As equipes nunca se enfrentaram.

Na última temporada, o time do astro argentino foi eliminado nas quartas de final da MLS para o Atlanta United, e também caiu nas quartas da Copa dos Campeões da Concacaf para o Monterrey, do México.

Porto

A equipe portuguesa estava no pote 2 e também enfrenta o Palmeiras. O técnico Abel Ferreira, que jogou grande parte da carreira no Sporting, já enfrentou diversas vezes o Porto e conhece o rival muito bem.

Atualmente o Porto é o 2º colocado da Liga de Portugal com 30 pontos, três atrás do líder Sporting. Entre os destaques da equipe está o atacante Samu Aghehowa, joia espanhola de 20 anos, e os brasileiros Galeno e Pepê.

Al Ahly

O time egípcio é um velho conhecido do Palmeiras. As equipes se enfrentaram na disputa de 3º lugar de 2020, em Doha, quando o Al Ahly venceu nos pênaltis.

Já no ano seguinte, em Abu Dhabi (EAU), na semifinal, o Palmeiras deu o troco e venceu por 2 a 0 com gols de Raphael Veiga e Dudu.

Cruzamento pesado nas oitavas

Se conseguir a classificação, o Palmeiras enfrentará o 1º ou 2º colocado do Grupo B, que tem Atlético de Madrid, PSG, Botafogo e Seattle Sounders (EUA).