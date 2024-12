Leila avalia grupo do Palmeiras no Mundial e promete time mais competitivo

A presidente Leila Pereira comemorou a participação do Palmeiras no Super Mundial após o sorteio da fase de grupos, fez a avaliação da chave do Alviverde, e prometeu um time ainda mais competitivo para o ano que vem.

O que ela disse

Em uma competição que reúne os clubes mais vitoriosos do futebol mundial, obviamente não existe adversário fácil. Teremos três jogos extremamente difíceis na fase de grupos, mas vamos nos preparar da melhor forma possível para buscar a classificação. Leila Pereira, em aspa enviada pela assessoria de imprensa.

"Para a Sociedade Esportiva Palmeiras, é uma honra e uma alegria disputar a mais importante competição de clubes da história do futebol mundial. O torcedor palmeirense pode ter certeza de que estamos trabalhando muito para sermos ainda mais competitivos e vitoriosos na próxima temporada", acrescentou a mandatária.

O Palmeiras está no Grupo A da competição com Porto, Inter Miami e Al Ahly, do Egito.

A equipe de Abel Ferreira teve sorte no sorteio, mas deve ter uma pedreira caso avance. Se conseguir a classificação, o Palmeiras enfrentará o 1º ou o 2º colocado do Grupo B, que tem Atlético de Madri, PSG e Seattle Sounders (EUA).

Al Ahly é o único time que já cruzou o caminho do Palmeiras. As equipes se enfrentaram na disputa de 3º lugar de 2020, em Doha, quando o Al Ahly venceu nos pênaltis. Já no ano seguinte, em Abu Dhabi (EAU), na semifinal, o Palmeiras deu o troco e venceu por 2 a 0 com gols de Raphael Veiga e Dudu.

Os duelos contra Porto e Inter Miami, de Lionel Messi e companhia, serão inéditos.