Lateral pega pênalti e classifica time da 4ª divisão na Copa do Rei; veja

Do UOL, em São Paulo

O lateral Pol Arnau foi o herói da classificação do UD Logroñés, da quarta divisão espanhola, para a terceira fase da Copa do Rei. Após 0 a 0 contra o Girona, o lateral de 19 anos precisou ir para o gol e surpreendeu ao defender uma penalidade e encaminhar a classificação da sua equipe na próxima fase.

O que aconteceu

O goleiro Enrique Royo Herranz se machucou na prorrogação, e o UD Logroñés já havia feito todas as substituições. A solução, então, foi levar um jogador de linha para o gol, e o jovem lateral foi o eleito.

Pol Arnau, então, foi para o gol e defendeu a cobrança de Abel Ruíz. Na sequência, porém, Madrazo desperdiçou, e o placar ficou empatado em 1 a 1.

Curiosamente, Pol é filho de um ex-goleiro do Barcelona, Francesc Arnau. Ele jogou ao lado de Rivaldo e morreu em 2021.

??? Lágrimas en los ojos, mirada al cielo y un héroe sin capa en la #CopaDelReyMAPFRE.



Pol Arnau, lateral derecho e hijo del recordado guardameta Francesc, salvó a la @UDLogrones ocupando la portería en la prórroga e incluso parando un penalti.



Esto es historia.#LaCopaMola pic.twitter.com/28Qm4oNWD6 -- RFEF (@rfef) December 5, 2024

O drama do UD Logroñés ainda contou com uma falha da arbitragem. Na quinta cobrança do Girona, Stuani acertou o travessão e, na sequência, a bola entrou. O árbitro, porém, apontou penalidade perdida. Na sequência, Iribarren marcou e classificou o time da quarta divisão espanhola.

O Logroñés aguarda os resultados da segunda fase para conhecer seu próximo adversário. Times como Real Madrid e Barcelona entram na terceira fase da Copa do Rei.