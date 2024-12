Landim fala sobre substituto de Gabigol e vê "grupo difícil" para o Flamengo no Mundial

Na tarde desta quinta-feira, foram sorteadas as chaves do Mundial de Clubes 2025. O Flamengo caiu no Grupo D ao lado de Chelsea, Esperánce de Tunis e Léon. Após o sorteio, o presidente Rodolfo Landim falou sobre as perspectivas do time rubro-negro na primeira fase.

"Nossa chave é difícil, mas estou muito confiante. O Flamengo está muito bem preparado. A competição acontecerá em um momento bom, ainda no meio do ano, quando a equipe não estará tão cansada como costuma ficar no final da temporada", analisou.

Landim ainda contou que pretende conversar com o técnico Filipe Luís nesta terça-feira para avaliar um substituto para o atacante Gabigol, de saída do Flamengo.

"Vamos pegar todas as informações da nossa área de scouting, que vem fazendo um trabalho longo a respeito disso. E conversar com nosso técnico para começar a planejar quais são as ações que faremos no mercado em busca desse jogador", disse.

Landim também comentou a possibilidade de o Flamengo estreitar ainda mais os laços com o ex-jogador Diego Ribas.

"Estamos conversando com ele para, de certa reforma, desviar um pouco sua carreira para fazer outras coisas com o Flamengo. Essa conversa tem sido feita de forma mais intensa nos últimos dois dias, aproveitando, principalmente, a oportunidade de estarmos em Miami", finalizou.