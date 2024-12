Kevin Durant sofre nova lesão e vai ficar fora da NBA por mais duas semanas

O Phoenix Suns reencontrou o caminho das vitórias. Após seis derrotas em sete jogos sem Durant, com a volta dele o time conseguiu chegar a segunda vitória consecutiva e retornar à zona de classificação para os playoffs. O problema é que na partida desta terça (3), o fator decisivo para essa sequência negativa voltou a acontecer: Kevin Durant saiu lesionado.

Ao fim do segundo quarto, um pisão no pé Julian Champagnie fez com que o craque do Suns torcesse o tornozelo esquerdo e deixasse a partida antes do segundo tempo. Do banco, viu o time do Arizona vencer o San Antonio Spurs por 104 a 93. Antes, ajudou a equipe com 13 pontos em pouco mais de 16 minutos em quadra.

De acordo com a ESPN americana, a lenda deve ficar de fora por 1 ou 2 semanas - tempo parecido com o da primeira lesão. No melhor dos mundos para o Suns, Durant perderia os confrontos contra New Orleans Pelicans, Miami Heat e Orlando Magic, todos fora de casa. No pior dos cenários, também perderia os jogos contra Utah Jazz, fora; Portland Trail Blazers e Indiana Pacers em casa.

Na primeira lesão da temporada, uma distensão na panturrilha esquerda fez com que em sua ausência, até o dia 26 de novembro, o Phoenix Suns visse seu aproveitamento de quase 85% com o craque cair para 14% sem ele. Phoenix inicia sequência fora de casa hoje (5), contra o Pelicans, às 22h no horário do Brasil.