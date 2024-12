Hugo e Talles Magno festejam classificação do Corinthians à Libertadores 2025

O Corinthians está classificado para a Libertadores de 2025. O Timão já estava com a vaga encaminhada na fase prévia da competição continental após a vitória sobre o Bahia na última terça-feira, mas teve a classificação confirmada nesta quarta, depois da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras.

A classificação do Alvinegro paulista para a Pré-Libertadores foi muito celebrada não só pelo clube, mas também pelos jogadores. O goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno foram dois que festejaram e muito a vaga do Corinthians no torneio.

Em publicação feita com a ferramenta colaborativa do Instagram, ambos publicaram fotos e vídeos enquanto assistiam ao jogo do Cruzeiro. Depois, postaram um vídeo em que se abraçaram e se emocionaram com a classificação, celebrando juntos a vaga do Timão.

"Oi! Sou eu de novo. Eu estou aqui para passar um recado para vocês. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. A felicidade mora aqui, esquece! É o Coringão na Liberta! Vambora, para cima", disse o goleiro em publicação nos stories do Instagram.

O Corinthians está na sétima colocação do Brasileirão, com 53 pontos somados. O Cruzeiro, ainda que vença o Juventude na última rodada, só chega a 52 e, dessa maneira, não consegue mais ultrapassar o clube do Parque São Jorge.

A ida do Timão à fase classificatória da Libertadores só foi possível graças à uma arrancada impressionante. Antes na zona de rebaixamento, o time alvinegro venceu oito jogos consecutivos e chegou ao G8 da Série A.

Para encerrar a temporada com chave de ouro, o Corinthians volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Grêmio na última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).