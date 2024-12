Rebeca explica renovação com o Fla até 2028 após cogitar aposentadoria

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A ginasta Rebeca Andrade renovou contrato com o Flamengo por mais quatro anos. O novo vínculo, assim, compreende o ciclo olímpico até Los Angeles-2028.

A atleta concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, em evento na sede do Rubro-Negro. Ela explicou o que a motivou a dar novos passos na carreira e revelou uma conversa com Francisco Porath, o Xico, técnico da seleção brasileira de ginástica. Após os Jogos de Paris, ela não descartadou a possibilidade de aposentadoria antes das próximas Olimpíadas.

Poder sentar e conversar com o Xico e perguntar: a gente tem um Pano B? E ele falar: "Temos Plano C, D.. Todos que você quiser", e isso mudou minha cabeça. Eu disse, após as Olimpíadas, que estava muito cansada, com muitas dores, preciso cuidar do meu corpo e da minha mente, e isso vai ser minha prioridade. Eu vou me cuidar mais ainda. Foi isso, ele me dá a segurança de que vamos ter todos os planos possíveis para continuar fazendo o que eu amo Rebeca

Rebeca é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com dois ouros, três pratas e um bronze nas participações em Tóquio e Paris. Recentemente, a BBC colocou a ginasta brasileira como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2024.

Georgette Vidor, coordenadora de ginástica do Flamengo, acompanhou de perto a entrevista. O vice Rodrigo Dunshee ocupou o lugar de Rodolfo Landim, que representou o Rubro-Negro no sorteio do Super Mundial de Clubes. Deborah Frochtengarten, vice-presidente de esportes olímpicos, e o CEO Reinaldo Belotti foram os outros representantes do clube.

O que mais ela falou?

Renovação com o Flamengo: "O Flamengo é minha segunda casa, o lugar onde eu pude moldar a atleta que eu queria ser. É maravilhoso continuar aqui, tendo esse respeito e reconhecimento, e buscando meus objetivos. Receber o carinho de todo mundo é muito legal".

Novo ciclo olímpico. "Eu tenho que estar feliz, tenho que estar saudável. Se eu não estiver, não vou continuar. Amo minha rotina de atleta, mesmo com o cansaço, as cirurgias que apareceram, eu entendo que faz parte da vida do atleta de alto rendimento. O que sempre me fez voltar é saber que os profissionais que estão ao meu lado não se preocupam apenas só com a Rebeca atleta, mas também com a Rebeca pessoa. Eu já sou muito realizada, mas sinto que ainda quero estar aqui e ter mais conquistas. É isso que me faz acordar e é essa Rebeca que vocês vão continuar tendo, a que dá 110%"

Metas até Los Angeles-2028: "Não quero me limitar. Ainda há muitas coisas para acontecer na minha vida, não só no esporte. Quero muito ser surpreendida pela vida, e estou de braços abertos para o que ela tiver para mim".