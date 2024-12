Fluminense pega Borussia Dortmund, 'brasileiros' da África e azarão da Ásia

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O caminho do Fluminense na fase de grupos do Super Mundial de Clubes está definido. O Tricolor está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O torneio vai ser disputado entre 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. O sorteio foi realizado na tarde desta quinta-feira, em Miami.

A pedreira

O Flu logo de cara viu o Borussia Dortmund cair no grupo. O time da "Muralha Amarela" classificou-se ao Mundial pela pontuação no ranking criado pela Fifa.

O tradicional clube não atravessa boa fase, e ocupa a quinta colocação no Campeonato Alemão, 10 pontos atrás do líder e rival Bayern de Munique.

O elenco conta com o lateral-direito Yan Couto, que foi convocado para a seleção brasileira recentemente.

Os azarões

O grupo tem ainda dois times desconhecidos do torcedor brasileiro: Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O clube coreano conta, no grupo atual, com os brasileiros Matheus Sales, ex-Palmeiras, e Yago Cariello, que teve breve passagem na base do Vasco. O clube carimbou a vaga no Mundial por meio do ranking da Confederação Asiática de Futebol.

O Mamelodi pertence ao empresário Patrice Motsepe, que atua no ramo da mineração e já foi apontado como o homem mais rico da África do Sul. O clube conseguiu a vaga através do ranking africano.

O clube já foi heptacampeão sul-africano de forma consecutiva e tem o apelido "The Brazilians", e usa uniforme com cores inspiradas no da seleção brasileira, com camisa amarela, short azul e meiões brancos