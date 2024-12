Fluminense ganha do Cuiabá, mas segue com risco de queda à Série B

O Fluminense fez o dever de casa e venceu o Cuiabá na noite desta quinta-feira, no complemento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ainda não está livre do rebaixamento. No Maracanã, o Tricolor triunfou por 1 a 0, com gol anotado por Serna, no segundo tempo.

As vitórias de Fluminense e Bragantino na rodada deixaram a equipe carioca na 15ª posição, com 43 pontos, seguido por Athletico-PR (42) e Red Bull Bragantino 41. Uma destas três equipes, além do Atlético-MG (44), será rebaixada na última rodada.

Um empate diante do Palmeiras no próximo domingo, no Allianz Parque, será suficiente para o Flu escapar da degola.

Com a derrota, o Cuiabá, já rebaixado, caiu para a lanterna do Campeonato, com 30 pontos. Na última rodada do Brasileirão, no próximo domingo, o Cuiabá se despedirá da temporada recebendo o Vasco, na Arena Pantanal.

KENO CHUTA, O GOLEIRO DÁ REBOTE E KEVIN SERNA ABRE O PLACAR NO MARACA! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/4N3EWFfOSK ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2024

A obrigação de vencer fez o Fluminense partir para cima do Cuiabá desde o início do duelo. Com um minuto e meio, Martinelli tocou para Cano na entrada da área, e o artilheiro deu um giro rápido e bateu com força. A bola passou perto, mas foi pela linha de fundo. O primeiro ataque Tricolor deu o tom do confronto no primeiro tempo. Flu pressionando e o Cuiabá se defendendo.

A equipe do Centro Oeste, entretanto, embora rebaixada, não seria um adversário fácil. O retrospecto recente atesta isso, pois, jogando fora de casa, o Cuiabá vem de três empates seguidos, contra RB Bragantino, Botafogo e Juventude.

Apesar do volume de jogo, o Fluminense errava muitos passes e se recente da ausência de Paulo Henrique Ganso. A primeira e melhor chance de gol aconteceu aos 23 minutos. Após uma furada de Ramon na área pela esquerda, Cano consegue cruzar do outro lado, Serna cabeceia para o meio e Lima se joga para testar para o gol. Walter defende, mas o VAR vê pênalti do goleiro, confirmado pelo árbitro. Arias foi para a cobrança mas o goleiro do Cuiabá escolheu o canto certo e evitou o gol.

A baixa produção ofensiva na primeira etapa fez Mano Menezes mudar o Tricolor no intervalo. O volante Martinelli deu lugar ao atacante Keno. O Cuiabá respondeu trocando o volante Sobral pelo lateral direito Railan, para reforçar o lado do campo. Outra alteração de Bernardo Franco foi a troca no ataque de Elial por Derik Lacerda.

A entrada de Keno fez diferença e logo aos quatro minutos o atacante fez linda jogada pela esquerda e cruzou na área. Serna bateu de primeira e Walter fez grande defesa.

E foi em novo lance desta dupla que o Flu abriu o placar aos 14 minutos. Keno recebeu de Cano na entrada da área e encheu o pé. Walter se esticou e espalmou a bola, que sobrou para Serna, livre, bater para o fundo da rede.

Destaque da partida, Keno quase ampliou aos 34 minutos. Arias dominou na entrada da área pela direita e rolou lateralmente para o camisa 11 soltar uma bomba no travessão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 0 CUIABÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de dezembro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 20h(de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Cartões amarelos: Bernal, Keno, Serna (Flu), Walter, Eliel, Alan Empereur (Cuaibá)



Gols:



FLUMINENSE: Serna, aos 14 min do 2º tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes (Guga); Facundo Bernal, Martinelli (Keno), John Arias (Isaque), Lima e Kevin Serna (Renato Augusto); Cano (Kauã Elias)



Técnico: Mano Menezes

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Denílson (Dudu), Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Eliel, Clayson (David Miguel) e Isidro Pitta (Jadson)



Técnico: Bernardo Franco