Fluminense vence Cuiabá, rebaixa mais um e quase escapa de vez da degola

O Fluminense desencantou após seis tropeços consecutivos, venceu o Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã e ficou perto de se livrar de vez do rebaixamento no Campeonato Brasileiro — a vitória do Bragantino sobre o Athletico, no entanto, adiou a permanência antecipada dos cariocas. O Criciúma, por sua vez, teve sua queda confirmada antes da última rodada.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 43 pontos na tabela e, na 15ª posição, ainda não está 100% salva (veja a situação completa abaixo).

O Cuiabá, por outro lado, estacionou nos 30 pontos e, com a vitória do Atlético-GO na quarta (4), caiu para a última posição na tabela. Os dois já estão rebaixados.

Os times encerram as participações no Brasileirão no domingo (8). O Fluminense encara o vice-líder Palmeiras, enquanto o Cuiabá recebe o Vasco em duelo de poucas pretensões.

Como ficou a tabela?

14 - Atlético-MG: 44 pontos

15 - Fluminense: 43 pontos

16 - Athletico: 42 pontos

17 - Bragantino: 41 pontos

18 - Criciúma: 38 pontos*

19 - Atlético-GO: 30 pontos*

20 - Cuiabá: 30 pontos*

* = já rebaixados

Como foi o jogo

O 1° tempo ficou marcado por domínio carioca e pênalti perdido por Arias. Em meio aos constantes ataques de sua equipe, o meia-atacante parou em Walter na cobrança, murchou o ritmo e frustrou os torcedores, que ensaiaram uma vaia no Maracanã assim que o árbitro cravou o fim da primeira metade do confronto.

Na etapa final, Mano Menezes acionou Keno e colheu os frutos: o atacante comandou a blitz do Flu que acabou com gol de Serna. Elétrico, Keno não parou por aí: ele infernizou a zaga do Cuiabá e ainda carimbou a trave do adversário em chute de longa distância.

Gols e destaques

Susto aqui, susto ali. O jogo começou morno, mas duas boas oportunidades marcaram os primeiros minutos. Pelo lado dos mandantes, Cano surpreendeu em chute perigoso de fora da área, e Ramon respondeu para o Cuiabá ao forçar uma boa defesa de Fábio após cobrança de escanteio.

Walter comete pênalti após lance bizarro. O Fluminense desperdiçou a chance de abrir o placar a partir de um lance, no mínimo, inusitado: após Empereur cortar um cruzamento, Ramon furou na tentativa de afastar a bola. Cano foi esperto e conseguiu salvar o lance com um cruzamento, e Serna cabeceou já perto da trave. O lance pararia em Lima, mas Walter acabou chutando a cabeça do meia-atacante na antecipação.

Arias telegrafa, e Walter se redime. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi chamado pelo VAR e, depois de quatro minutos de paralisação, cravou pênalti. O problema para os cariocas é que Arias acabou "telegrafando" o lado da batida e Walter, experiente, caiu para o lado certo e manteve o marcador zerado.

Walter defendeu pênalti em Fluminense x Cuiabá, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Cuiabá dá as caras. Os minutos finais do 1° tempo tiveram um Cuiabá ainda mais acuado e defensivo, mas que assustou com Clayson: o atacante recebeu de Pitta e, de fora da área, emendou uma linda finalização com curva — Fábio, atento, desviou para escanteio. O Fluminense, por outro lado, foi para os vestiários vaiado diante do empate.

Keno entra (e inferniza). Os donos da casa voltaram para a etapa final mais ofensivos e com o atacante Keno no lugar do meio-campista Martinelli. O camisa 11 não demorou para incomodar e, antes dos cinco minutos, protagonizou linda jogada antes de cruzar para Serna ficar no quase.

Walter cresce, mas Flu marca após martelar. O goleiro dos visitantes voltou a aparecer três vezes antes de ser vazado: depois de defender chutes de Serna e Lima, Walter espalmou uma bomba de Keno, mas não conseguiu evitar o gol do próprio Serna. O colombiano, com boa dose de oportunismo, não titubeou e marcou no rebote: 1 a 0.

Serna aproveitou rebote em chute de Keno e inaugurou o marcador no Maracanã Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Keno, infernal, carimba a trave. O Fluminense quase liquidou a fatura aos 34 minutos, quando Keno recebeu de Arias, abriu espaço e fuzilou de fora da área: a bola caprichosamente bateu no travessão de um desnorteado Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1x0 CUIABÁ

Data e horário: 5 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Michael Stanislau

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Bernal, Serna (FLU); Walter, Eliel, Ramon, Alan Empereur (CUI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Serna (FLU), aos 14 min do 1° tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Martinelli (Keno), Lima, Serna (Renato Augusto) e Arias (Isaque); Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Denílson, Lucas Mineiro e Fernando Sobral (Railan); Eliel (Dérik Lacerda), Clayson e Isidro Pitta (Jadson). Técnico: Bernardo Franco