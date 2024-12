Filipe Luís comenta "ataque anárquico" do Flamengo após vitória: "Não gosto"

O Flamengo enfrentou o Criciúma nesta quarta-feira e, sem grandes sustos, venceu pelo placar de 3 a 0, mesmo jogando fora de casa. Apesar da grande vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís analisou a partida e aparentou não ter ficado muito satisfeito com o setor ofensivo de sua equipe.

"A proposta foi a mesma: de ser protagonista do jogo e tentar a todo momento agredir o adversário. É verdade que, no começo do jogo, estávamos circulando de uma forma que eu não gosto e acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Isso levava o time a ter idas e voltas na bola. O bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas, perdas de bola que o nosso time não costuma ter. Isso fez com que o time gerasse um espaço muito grande no meio", falou.

"O jogo foi planejado da mesma forma, mas nem todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma. Da nossa parte, jogadores que não vinham jogando tanto, então é natural, até eles se encontrarem em campo. A partir de quando o time se encontrou em campo, começaram a jogar um pouco mais. O fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que deveriam, acabou que o nosso ataque foi um pouco anárquico, sendo um Flamengo que eu não gosto", completou.

Com a vitória sobre o Criciúma, o Flamengo ajudou de certa forma o rival Fluminense, que briga contra o rebaixamento. Filipe Luís respondeu sobre os pedidos da torcida rubro-negra para entregar a partida.

"Sinceramente não influenciou absolutamente nada, não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma. Jogamos para nós, para nossa torcida e pelos nossos valores. Preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros", comentou.

"Poderia estar falando aqui depois de uma derrota. E aí todo mundo teria falado: 'entregou o jogo'. De forma nenhuma. Não entregamos o jogo, somos profissionais, mas muito acima de ser profissional são os nossos valores como pessoas. O que me fez chegar aqui e sentar nessa cadeira foi dar tudo que tenho pelo futebol, e jamais abriria mão disso", acrescentou.

Com outros resultados da 37ª rodada do Brasileirão, foi definido que o Flamengo terminará a competição na terceira colocação. Atualmente, a equipe se encontra com 69 pontos.

O Flamengo fará o último jogo da temporada no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.