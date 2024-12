Felipe Maestro diz que atitude dos atletas foi "primordial" para vitória do Vasco

Após cinco jogos sem vencer, o Vasco ganhou do Atlético-MG por 2 a 0, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida realizada em São Januário, o técnico interino Felipe Maestro elogiou a atitude de seus jogadores durante o confronto.

"Na realidade, cada jogo se transforma de uma maneira diferente. Acho que o primordial foi a atitude dos atletas, independente de formação estratégica. A atitude dos jogadores fez com que as coisas acontecessem. Eles são os protagonistas da partida. O Atlético-MG é um time que gosta de ficar com a bola, muito perigoso. Acredito que o Atlético é muito mais perigoso com a bola do que sem, então tentamos criar uma superioridade numérica dentro do meio-campo", disse.

?? 51' | 2T VITÓRIA DO GIGANTE DA COLINA EM SÃO JANUÁRIO COM GOLS DE VEGETTI E PHILIPPE COUTINHO ??????#VASxCAM 2??-0??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/Y3JGqcYh5T ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 4, 2024

O grande destaque da partida foi o meia Philippe Coutinho, que voltou a ser decisivo e marcou um gol e deu uma assistência. Felipe pediu para a torcida do Vasco apoiar o jogador e revelou que teve uma conversa com o craque.

"Coutinho é um cria. Com certeza, ele se cobra bastante, se dedica bastante. Teve algumas lesões, desconfortos. É normal a oscilação, porque ele não fez pré-temporada. Acredito que ele vai ajudar muito mais ano que vem, quando fizer pré-temporada. É um jogador que se cobra muito. A gente até conversou com ele na época que teve um desconforto, a gente falou: 'Fica tranquilo, você está se cobrando muito. A gente quer que você ajude, mas seu ano, acredito eu, vai ser ano que vem, muito melhor, porque você vai conseguir fazer pré-temporada'. Se ele estiver feliz, vai ajudar bastante", falou.

"Ele tem um emocional de relação com o Vasco muito grande, então ele precisa do carinho do torcedor. A partir do momento que ele se sente importante, ele é o Coutinho que todo mundo está acostumado a ver. Lógico que não é um Coutinho de 18, 19 anos, mas é um jogador que pode fazer a diferença", acrescentou.

O último compromisso do Vasco na temporada está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Cuiabá. O duelo será disputado na Arena Pantanal.