Entrosados, Yuri e Memphis comandam arrancada do Corinthians no Brasileirão; veja números da dupla

Os atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto fizeram enorme diferença para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Entrosada, a dupla liderou a arrancada do time rumo à zona de classificação à Pré-Libertadores de 2025.

Juntos, Yuri e Memphis disputaram nove jogos no Brasileirão. Nestes jogos, 15 gols e três assistências saíram dos pés dos jogadores.

Eles, mais uma vez, foram fundamentais para a vitória do Corinthians diante do Bahia, na última terça-feira. Yuri fez um gol e deu assistência para o primeiro tento de Depay. O holandês ainda anotou um belo gol de falta na etapa final.

A dupla tem mostrado entrosamento tanto dentro como de fora de campo. Os gols dos atacantes foram fundamentais para o bom momento vivido pela equipe no Brasileirão. Depois de inúmeras rodadas no Z4, o time não só escapou da degola como colocou um pé na Pré-Libertadores de 2025.

Após a última partida, Memphis Depay falou sobre o momento vivido pelo camisa 9 ao passar pela zona mista. Ele se disse feliz pela boa fase de Yuri Alberto e afirmou que o colega merece ir à Europa num futuro breve.

"Yuri está em um grande momento. Ele tem um grande potencial e pode evoluir. Ele merece ir para a Europa, creio que ele tem toda a habilidade para fazer isso. Acho que ele deveria aproveitar a oportunidade de jogar comigo, enquanto eu estiver aqui, não pode sair (risos). Estou feliz pelo que ele está vivendo, ouvi que ele enfrentou um período difícil. Agora está voando e merece isso. Ele trabalhou muito, é uma grande pessoa", disse o holandês.

O Corinthians vive uma fase espetacular e vem de uma sequência de oito vitórias seguidas no Brasileiro, feito inédito na história do clube. A série positiva colocou a equipe perto da vaga na Pré-Libertadores e confirmou a continuidade do técnico Ramón Díaz à frente do time na próxima temporada.

O próximo e último compromisso do Timão nesta temporada está marcado para domingo. O time de Ramón Díaz irá enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).