E o Poatan? Gane classifica Aspinall como adversário mais perigoso para Jon Jones no UFC

Neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), Ciryl Gane enfrenta Alexander Volkov pela segunda vez na carreira e tem como objetivo vencê-lo novamente para voltar a se aproximar da disputa pelo cinturão do peso-pesado do UFC. É bem verdade que, atualmente, a divisão vive um momento de incerteza. Tudo porque Jon Jones, campeão linear da categoria, não se mostra interessado em lidar com Tom Aspinall, dono do título interino, e prioriza enfrentar Alex Pereira, líder dos meio-pesados (93 kg). Ciente de tal cenário, o francês avaliou as possíveis lutas.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', Gane classificou o britânico como um adversário mais perigoso do que 'Poatan' para 'Bones' em um eventual confronto. E a opinião de 'Bon Gamin' nem leva em conta o fator físico, visto que, atualmente o brasileiro integra uma categoria de peso inferior e é mais velho que Aspinall, e sim a qualidade dos atletas como artistas marciais.

O paulista alcançou sucesso meteórico no UFC por conta de sua trocação poderosa e técnica. Por outro lado, Aspinall possui bom nível na luta em pé e também na agarrada, ou seja, é um lutador completo. Portanto, como já ficou frente a frente com Jones e foi finalizado rapidamente, Gane deu vantagem para o britânico em comparação com 'Poatan', mas deu a entender que 'Bones' passaria por tal desafio.

"Toda vez que vemos a luta contra Miocic, tudo era possível porque Miocic é um lutador muito bom, completo, mas Jon Jones provou outra vez. Ele é tão perigoso, é capaz de mudar, pode fazer tudo o que quiser. Então, mesmo que você tenha um cara muito bom na trocação ou no wrestling, ele consegue lidar com isso. Talvez eu diga Aspinall, porque ele é mais completo. Mas, quando você tem um cara como Alex, tão perigoso na trocação, tudo é possível", declarou o atleta.

Registro de Gane no MMA

Ciryl Gane, de 34 anos, foi protagonista de uma ascensão meteórica no UFC e se tornou um dos grandes nomes do peso-pesado no MMA. Na organização desde 2019, o francês impressionou por apresentar alto nível na trocação e, não à toa, foi campeão interino da categoria em 2021. Atualmente, o atleta é o segundo colocado no ranking da divisão.

Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkov, Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano', Serghei Spivac e Tai Tuivasa. No MMA, 'Bon Gamin' é dono de um cartel composto por 12 vitórias, sendo nove pela via rápida (seis por nocaute e três por finalização), e duas derrotas.