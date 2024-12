Diretor do São Paulo admite interesse em Oscar, mas avisa: "Ainda está muito distante"

O São Paulo tem o sonho de repatriar Oscar para a temporada de 2025. A negociação, todavia, não é nada simples. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu o interesse em contratar o meia para o ano que vem, mas disse que a operação está longe de ser concluída.

Belmonte acredita que Oscar acrescentaria muita qualidade ao time tricolor, mas avisa que não existe negociação em andamento. Para repatriar o jogador, o clube quer entender se ele gostaria de voltar ao Brasil e precisaria se desfazer de outros atletas do plantel. O jogador revelado em Cotia está de saída do Shanghai Port, da China.

"É um jogador muito importante. Entendemos que o Oscar poderia dar um crescimento ao nosso elenco. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar no momento, mas ele é um jogador que nos interessa. Do ponto de vista financeiro, a vinda do Oscar para cá passa por mexidas no nosso elenco. Temos que fazer movimentações. Ainda não sabemos do interesse do Oscar, se ele quer voltar ao Brasil. Estamos com muita calma", disse o dirigente em entrevista ao Uol.

"Oscar é um grande jogador, tem relação com o São Paulo. Vem de uma temporada fantástica no futebol chinês, é um meia raro. Nos ajudaria muito. Nós e o Zubeldía gostamos muito do Oscar, mas ainda está muito distante. Que há o interesse é fato. Daí em diante precisamos saber se é possível ou não dentro da situação que o São Paulo vive nesse momento", acrescentou.

Para contratar Oscar, o São Paulo teria que superar alguns obstáculos, como o fator econômico, a alta concorrência e também a forma tumultuada como o atleta deixou o clube no início de sua carreira.

Revelado em Cotia, ele forçou a sua saída do time tricolor e chegou a entrar em disputas judiciais para se desvincular do clube, em 2009, quando tinha apenas 18 anos. A novela só teve fim após dois anos e meio, quando o São Paulo fez um acordo para liberá-lo ao Internacional. Depois de destacar-se no Colorado, ele foi vendido ao Chelsea.

De olho no próximo ano, a diretoria do São Paulo trabalha com a ideia de austeridade financeira e promete contratar reforços de forma pontual, sem investimentos altos. A possível vinda de Oscar vai ao contrário dos planos, porém, os dirigentes entendem que o meia acrescentaria qualidade técnica ao time, e o esforço valeria a pena.

Oscar está no futebol chinês há oito anos e, na última temporada, registrou 16 gols e 29 assistências em 39 jogos com a camisa do Shanghai Port. Ao todo, são 76 tentos e 110 passes para gol no clube asiático. Já no São Paulo, ele entrou em campo apenas 14 vezes e deu duas assistências.