Dana White anuncia duas disputas de cinturão para o primeiro evento numerado do UFC em 2025

Dana White oficializou o que parte da comunidade do MMA já especulava. Campeão do peso-leve (70 kg), Islam Makhachev vai enfrentar Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311, show programado para acontecer no dia 18 de janeiro, na Califórnia (EUA). No 'co-main event', Merab Dvalishvili, campeão do peso-galo (61 kg), mede forças com Umar Nurmagomedov. A informação foi divulgada pelo cartola através de suas redes sociais na última quarta-feira (4).

O combate envolvendo Makhachev e Tsarukyan é uma revanche. No primeiro encontro entre eles, realizado em 2019, o russo levou a melhor por decisão unânime. Atualmente, o amigo e parceiro de treino de Khabib Nurmagomedov vive momento mágico na carreira. Dono de 14 vitórias seguidas, Islam já defendeu o cinturão dos leves do UFC em três oportunidades e se consolidou na liderança do ranking peso-por-peso da liga. Por sua vez, o armênio também chega bem para o aguardado duelo. O atleta possui quatro triunfos consecutivos e é o número um na tabela de classificação da categoria.

Rivalidade nos galos

No 'co-main event' do UFC 311, Merab vai colocar o cinturão dos galos em jogo pela segunda vez e o clima não é nada amigável. O georgiano chegou a declarar que Umar não fez por merecer a posição de desafiante ao título da categoria, mas voltou atrás e aceitou o duelo. Em seu último compromisso, 'The Machine' destronou Sean O'Malley, emplacando a 11ª vitória seguida. Já o russo se firmou como uma das forças da divisão. O primo de Khabib está invicto no MMA, com 18 triunfos na carreira, e é o segundo colocado no ranking do peso.

