Corinthians inicia conversas para renovar contrato de Carrillo; veja detalhes

O Corinthians iniciou conversas para renovar o contrato do meia peruano André Carrillo, que vem se destacando na temporada. O vínculo atual do atleta é válido até julho de 2025.

Em entrevista ao Meu Timão, o diretor executvo Fabinho Soldado revelou que Carrillo cumpriu metas que garantem uma renovação com o clube. Agora, a diretoria do Corinthians busca formalizar o acordo com o estafe do jogador.

"Sobre o Carrillo, posso dizer que já iniciei conversas com o agente, é do nosso interesse ampliar o contrato. É um contrato que já tem um gatilho, metas, e ele já teria a sua renovação. Tivemos esse cuidado, essa segurança, sabíamos do tamanho do jogador, não estamos surpreendidos (com seu desempenho)", comentou Fabinho.

Carrillo possui 18 jogos pelo Timão, sendo 10 como titular, com duas assistências. O jogador é um pilar no meio-campo da equipe, qulificando a construção das jogadas.

O atleta peruano, que chegou ao Corinthians sem custos em setembro, foi um pedido da comissão técnica de Ramón Díaz. O treinador e o meia trabalharam juntos no Al-Hilal.