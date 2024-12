Corinthians ganha folga extra e Memphis 'convoca' Neymar: 'Amaria jogar com ele aqui'

O Corinthians deu uma folga extra aos jogadores após o time conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Isso foi possível graças ao triunfo do arquirrival Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão. O clube está embalado por uma sequência de oito vitórias consecutivas.

Com isso, a reapresentação está marcada para sexta-feira, quando o clube iniciará a preparação para o jogo com o Grêmio, no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em sua despedida da temporada.

O Corinthians ocupa a sétima posição, com 53 pontos e já não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro, nono, com 49. Entre eles, está o Bahia, com 50.

MEMPHIS DEPAY CONVIDA NEYMAR

Decisivo nesta ascensão do Corinthians no Campeonato Brasileiro, Memphis Depay convidou Neymar para jogar no time alvinegro. O clube promete reforçar o seu elenco para ser protagonista, principalmente, na Libertadores. Os dois se encontraram em São Paulo através de um jogador de pôquer em comum.

"Ney sabe o que falei para ele. É entre nós, mas, claro, ele é importante para o País, superestrela, tem toda habilidade para levar o Brasil ao título da Copa. Amaria jogar com ele no Corinthians. Apesar de ele torcer pelo Santos, creio que ele tem muitos amigos corintianos, tivemos um bom tempo, é uma inspiração para muitos. Espero que ele seja feliz onde ele for", afirmou ao SporTV.

Memphis Depay já fez 13 jogos com a camisa alvinegra, marcou seis gols e deu quatro assistências. O vínculo com o Corinthians vai até o fim de julho de 2026.

"Estou muito feliz de estar aqui. Vim com zero expectativas, vim para ajudar e, claro, para aproveitar minha carreira. Tenho 30 anos e ainda tenho muitos anos pela frente. Quero agradecer aos torcedores no estádio, em casa, em todo o Brasil, me receberam muito bem. Lutar para o clube, e gosto muito das pessoas neste País", concluiu.